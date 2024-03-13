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        Haberler Magazin Nuri Bilge Ceylan'ın kariyerinin en çok izlenen filminde telif ihlali. Ferhat Göçer'den açıklama geldi - Magazin haberleri

        Nuri Bilge Ceylan'ın kariyerinin en çok izlenen filminde telif ihlali

        Nuri Bilge Ceylan'ın kariyerinin en çok izlenen filmi 'Kuru Otlar Üstüne'de Ferhat Göçer'e ait olan 'Son Aşkım' şarkısının izinsiz kullanılmasıyla telif ihlali yaşandı. Göçer'in müzik eserlerinin teliflerini toplamakla yükümlü MSG'nin başkanı olması, sanat dünyasında telif haklarının önemi üzerine de düşündürücü bir etki yarattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2024 - 09:53 Güncelleme: 13.03.2024 - 10:30
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        "İzin alsaydı telif istemezdim"
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        Nuri Bilge Ceylan'ın; 341.884 biletle kariyerinin en çok izlenen filmi 'Kuru Otlar Üstüne'de şaşırtan bir gelişme yaşandı.

        TELİF İHLALİ YAŞANDI

        Müzik eserleri sahiplerinin telif haklarını korumakla yükümlü Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) Başkanı olan Ferhat Göçer'in şarkısı 'Son Aşkım' ile telif ihlali yaşandı. Şarkı, Nuri Bilge Ceylan'ın kariyerinin en çok izlenen filmi 'Kuru Otlar Üstüne'de izinsiz kullanıldı. Telif haklarından sorumlu bir meslek birliğinin başkanını bile şarkısının izinsiz kullanılması, sanat dünyasında telif haklarının önemi üzerine de düşündürücü bir etki yarattı.

        "BANA DA SÜRPRİZ OLDU"

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        MSG'nin avukatları, yaptıkları teknik incelemede; 'Son Aşkım'ın 'Kuru Otlar Üstüne'de telifsiz kullanıldığını tespit etti.

        Ferhat Göçer, bu konuda yaptığı açıklamada; “Nuri Bilge Ceylan, çok değerli bir yönetmen, onun filminde benim şarkımın kullanması beni çok mutlu eder, gururlandırır. Filmi izleyen arkadaşlarım bana söyledi… Onun üzerine izledim ve gördüm… Bu arada filmi de çok beğendim… Bana da sürpriz oldu. Bana bildirse de telif istemezdim zaten” dedi.

        CANNES'DA ÖDÜL KAZANDI

        'Kuru Otlar Üstüne', Cannes Film Festivali'nde Merve Dizdar ile 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında 'Altın Palmiye' kazandı.

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        #Nuri Bilge Ceylan
        #ferhat göçer
        #Kuru Otlar Üstüne
        #Son Aşkım
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