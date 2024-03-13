Başında içki şişesi kırmış! Öldüren af!

İzmir'de olay, önceki gün saat 19.00 sıralarında, Karabağlar ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi 5792 Sokak'ta iki katlı evin en üst katında meydana geldi.

DHA'da yer alan habere göre hakkında uzaklaştırma kararı bulunan nakliye firması çalışanı Tamer Yurtkal (44), eşi Zahide Yurtkal'ın (44) oturduğu eve geldi. Yurtkal çifti arasında, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Tamer Yurtkal yanında getirdiği pompalı tüfekle eşi Zahide Yurtkal'a ateş etti. Saçmalar Zahide Yurtkal'ın göğsüne ve kavga sırasında evde bulunan çiftin kızları S.Y.'nin koluna isabet etti.

Zahide Yurtkal kanlar içerisinde yere yığılırken, S.Y. balkona kaçıp, "Kurtarın bizi" diye bağırarak, komşularından yardım istedi. Bu sırada Tamer Yurtkal, pompalı tüfeği göğsüne dayayarak bir kez daha ateşledi.

Komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Tamer ve Zahide Yurtkal'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. S.Y. ise ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KATİL BABANIN BİRÇOK SUÇ KAYDI ÇIKTI

Tedaviye alınan S.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bu arada çiftin 14 yaşındaki oğullarının da evde olduğu ve olaydan yara almadan kurtulduğu bildirildi. Tamer Yurtkal'ın kasten yaralama, tehdit ve suç eşyasını satın alma gibi suçlardan kaydı olduğu öğrenildi.

Zahide ve Tamer Yurtkal'ın cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Zahide Yurtkal'ın bugün ikindi de memleketi Aydın'ın Karacasu ilçesinde, eşinin cenazesinin ise İzmir'in Selçuk ilçesinin Belevi Mahallesi'nde toprağı verileceği bildirildi.