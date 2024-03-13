Almanya'da peri masalı: Saarbrücken yarı finalde!

Teknik direktör Rüdiger Ziehl ise "Çok ama çok zor bir işti. İlk yarı çok sert ve tempoluydu. Bir ileri bir geri gidip durduk ve çok fazla kontratak yedik. İkinci yarı ise... Tamamen çılgıncaydı" sözleriyle galibiyeti yorumladı.