Almanya'da peri masalı: Saarbrücken yarı finalde!
Almanya Kupası'nda daha önce Bayern Münih ve Eintracht Frankfurt'u eleyen Saarbrücken'in peri masalı devam ediyor! Yine bir Bundesliga takımı olan Borussia Mönchengladbach'la karşılaşan Saarbrücken yarı finale yükselmeyi başardı
Almanya 3. Lig ekibi Saarbrücken, sansasyonel bir galibiyet daha aldı. Daha önce Bayern Münih ve Eintracht Frankfurt'u eleyen Saarbrücken, Borussia Mönchengladbach'la karşılaştı.
Yoğun yağmur yağışı altında oynanan karşılaşma, Saarbrücken'in 2-1'lik üstünlüğüyle noktalandı ve Saarbrücken yarı finale yükseldi.
Saarbrücken'in forveti Kai Brünker, "Çıldırmış durumdayız. Biz bir kupa takımıyız!" ifadelerini kullandı.
Teknik direktör Rüdiger Ziehl ise "Çok ama çok zor bir işti. İlk yarı çok sert ve tempoluydu. Bir ileri bir geri gidip durduk ve çok fazla kontratak yedik. İkinci yarı ise... Tamamen çılgıncaydı" sözleriyle galibiyeti yorumladı.
Bu sonuçla birlikte Saarbrücken adını yarı finale yazdırdı. Saarbrücken yarı finalde Hertha Berlin'i eleyen Kaiserslautern ile oynayacak. Kaiserslautern ile Saarbrücken arasındaki rekabet Almanya'da derbi olarak kabul ediliyor.