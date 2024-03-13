Uyuşturucu parası isteyen oğlunu öldüren baba konuştu

Adana'da, uyuşturucu için para isteyen 38 yaşındaki oğlu Hazım Evren'i av tüfeğiyle öldüren 66 yaşındaki Tamer Evren, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay, 11 Mart'ta saat 13.00 sıralarında Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'ndeki müstakil evde meydana geldi.

BABASINA SATIRLA SALDIRDI

Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Hazım Evren ile para istediği babası Tamer Evren arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Hazım Evren, babasını darbedip, mutfaktan aldığı satırla saldırdı. Tamer Evren de duvarda asılı olan av tüfeğiyle oğlunu göğüs ve sırtından vurarak öldürdü. Evren, daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, kendini ihbar etti. Tamer Evren gözaltına alındı, yakınları ise gözyaşı döktü.