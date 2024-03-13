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        Haberler Gündem 3. Sayfa Uyuşturucu parası isteyen oğlunu öldüren baba konuştu

        Uyuşturucu parası isteyen oğlunu öldüren babanın ifadesi ortaya çıktı

        Adana'da uyuşturucu almak için para isteyen oğlunu av tüfeğiyle öldüren baba tutuklandı. Baba ifadesinde, kendini korumak isterken oğluna ateş ettiğini belirterek, "Para istedi, 200 lira verdim. 'Uyuşturucuya zam geldi' deyip, 100 lira daha istedi. Veremeyeceğimi söyleyince, satırla saldırdı" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 10:24 Güncelleme: 13.03.2024 - 10:40
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        Uyuşturucu parası isteyen oğlunu öldüren baba konuştu
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        Adana'da, uyuşturucu için para isteyen 38 yaşındaki oğlu Hazım Evren'i av tüfeğiyle öldüren 66 yaşındaki Tamer Evren, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Olay, 11 Mart'ta saat 13.00 sıralarında Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'ndeki müstakil evde meydana geldi.

        BABASINA SATIRLA SALDIRDI

        Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Hazım Evren ile para istediği babası Tamer Evren arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Hazım Evren, babasını darbedip, mutfaktan aldığı satırla saldırdı. Tamer Evren de duvarda asılı olan av tüfeğiyle oğlunu göğüs ve sırtından vurarak öldürdü. Evren, daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, kendini ihbar etti. Tamer Evren gözaltına alındı, yakınları ise gözyaşı döktü.

        "UYUŞTURUCUYA ZAM GELDİ, 100 LİRA DAHA VER"

        Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen Tamer Evren'in, verdiği parayı eksik bulduğu için oğluyla tartıştığı ortaya çıktı. Evren, ifadesinde, "Sürekli para istiyordu. Yine istedi, 200 lira verdim. Alacağı maddeye zam geldiğini söyleyip, 100 lira daha istedi. Bakkala olan borcumuzu ödeyeceğimizi, daha fazla para veremeyeceğimi söyleyince, satırla saldırdı. Kendimi korumak için ateş ettim" dedi.

        BABA TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tamer Evren, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Yakınlarının cenazesini aldığı Hazım Evren ise toprağa verildi.

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