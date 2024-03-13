Araştırma: Geceleri iyi uyuyanların hayır kurumlarına para bağışlama olasılıkları daha yüksek

Pek çok kişi kendini zaman zaman daha cömert hisseder. Araştırmalar, hayır kurumlarına para verme olasılığının önceki gece ne kadar iyi uyunduğuna bağlı olabileceğini ortaya koydu.

Daily Mail'de yer alan habere göre, İsviçre'deki Bern Üniversitesi'nden araştırmacılar, 'sosyal davranış' (insanların başkalarına fayda sağlamak için yaptıkları eylemler) konusundaki çalışmaları için 54 yetişkin ile görüştü.

Katılımcıların beyin aktiviteleri normal bir gece uykusu sırasında elektrotlar kullanılarak kaydedildi ve ertesi gün bir oyuna katılmaları istendi. Oyun sırasında katılımcılara gerçek paraya eşdeğer puanlar verildi ve bu puanları kendilerine mi saklamak yoksa kamu yararına katkıda bulunmak mı istediklerine karar vermeleri söylendi. REKLAM