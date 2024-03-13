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        Haberler Sağlık Araştırma: Geceleri iyi uyuyanların hayır kurumlarına para bağışlama olasılıkları daha yüksek - Haberler

        Araştırma: Geceleri iyi uyuyanların hayır kurumlarına para bağışlama olasılıkları daha yüksek

        Hayır kurumlarına para verme olasılığınız ne kadar iyi uyuduğunuza bağlı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2024 - 10:23 Güncelleme: 13.03.2024 - 10:29
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        Uykusunu alanlar daha hayırsever
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        Pek çok kişi kendini zaman zaman daha cömert hisseder. Araştırmalar, hayır kurumlarına para verme olasılığının önceki gece ne kadar iyi uyunduğuna bağlı olabileceğini ortaya koydu.

        Daily Mail'de yer alan habere göre, İsviçre'deki Bern Üniversitesi'nden araştırmacılar, 'sosyal davranış' (insanların başkalarına fayda sağlamak için yaptıkları eylemler) konusundaki çalışmaları için 54 yetişkin ile görüştü.

        Katılımcıların beyin aktiviteleri normal bir gece uykusu sırasında elektrotlar kullanılarak kaydedildi ve ertesi gün bir oyuna katılmaları istendi.

        Oyun sırasında katılımcılara gerçek paraya eşdeğer puanlar verildi ve bu puanları kendilerine mi saklamak yoksa kamu yararına katkıda bulunmak mı istediklerine karar vermeleri söylendi.

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        İYİ UYUYANLAR DAHA ÇOK BAĞIŞLIYOR

        Sonuçlar, daha derin uykuyu temsil eden daha yüksek yavaş dalga uyku aktivitesine sahip olanların, kendilerine verilen parayı bağışlama olasılıklarının daha yüksek olduğunu gösterdi. Bu beyin aktivitesi, başkalarının bakış açıları hakkında düşünmekle bağlantılı olan sağ temporal lobda kaydedildi.

        Katılımcıların uyuduğu sürenin uzunluğunun oyun sırasındaki kararları etkilemediği; yalnızca uyku kalitesinin bunu etkilediği belirtildi.

        Journal of Neuroscience'da yazan ekip şunları söyledi: "Prososyal davranış (karşılık beklemeden ya da yardım isteği olmamasına rağmen kişinin karşısındakine gösterdiği davranış ve tutum) toplumumuzu bir arada tutmak için hayati öneme sahiptir. Bu bulgular, altta yatan mekanizmalara ışık tutarak uyku ve olumlu sosyal davranış arasındaki bağlantıyı açıklayan yeni ortaya çıkan çerçeveye katkıda bulunuyor."

        KALİTELİ UYKU NEDİR?

        Kaliteli bir uyku genellikle 15 dakika içinde hızlı bir şekilde uykuya dalabilmek ve gece boyunca çok fazla uyanmadan uykuda kalabilmekle tanımlanıyor.

        Kaliteli uykuya sahip kişilerin gün boyunca kendilerini dinlenmiş ve yenilenmiş hissettiklerini ve her gece aldıkları uykudan memnun olduklarını söyleme olasılıkları daha yüksek.

        Calgary Üniversitesi'ndeki bilim insanları tarafından yürütülen önceki araştırmalar da, bireyin uyku kalitesi ile başkalarına karşı empati hissetme yeteneği arasında anlamlı bir ilişki olduğunu ortaya çıkarmıştı.

        Derleyen: Demet Demirkır

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