Tanığın şüpheli ölümü sonrası Boeing hisselerinde düşüş

Boeing, kendisine karşı açılan davada ifade vermesi gereken eski çalışanı John Barnett'in ölü bulunması sonrası bir gecede 4 milyar dolar değer kaybetti.

Şüpheli intihar ile beraber Pazartesi günü FAA incelemesinde Boeing'in 89 ürün denetiminden 33'ünde başarısız olduğunun da ortaya çıkması sonrası hissedeki kayıplar arttı.

Görsel: Bloomberg İncelemenin Pazartesi günü New York Times tarafından yayınlanmasının ardından Salı sabahı Boeing hisseleri, 5 ayın en düşük seviyesine gerilemesiyle yüzde 4'ten fazla düştü. REKLAM 5 Ocak'ta Alaska Havayolları uçağında kapının patlamasından bu yana Boeing'in değeri 150 milyar dolardan 112 milyar dolara kadar geriledi.