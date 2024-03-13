Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Japonya'nın "Kuzey Kore'yi izleyecek" uydusunu taşıyan roket kalkıştan hemen sonra infilak etti

        Japonya'nın "Kuzey Kore'yi izleyecek" uydusunu taşıyan roket kalkıştan hemen sonra infilak etti

        11.01'de fırlatılan Kairos, kalkıştan saniyeler sonra infilak etti. Olayda yaralanan olmazken, patlama sonrası çıkan yangın nedeniyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 13.03.2024 - 10:28 Güncelleme: 13.03.2024 - 10:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Japonya'da hükümete ait uydu taşıyan "Kairos" roketi kalkıştan hemen sonra infilak etti.

        2

        Space One Co. firması, ülkenin güneydoğusundaki Wakayama eyaletinin Kuşimoto bölgesindeki Kii Uzay Limanı'ndan yerel saatle 11.01'de "Kairos" roketini fırlattı. 18 metre uzunluğundaki roket, kalkıştan 5 saniye sonra havada patladı.

        3

        Olayda yaralanan olmazken, patlama sonrası çıkan yangın nedeniyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        4

        Firmadan yapılan açıklamada, roketin fırlatılışındaki arızanın saptanmaya çalışıldığı ve "görevin askıya alındığı" bildirildi. Wakayama Valisi Şuhei Kişimoto, “otomatik uçuş iptal sistemini devreye sokan bir sorunun oluştuğunu” söyledi. Ancak soruna ilişkin detay paylaşılmadı.

        5

        Kabine Uydu İstihbarat Merkezi’ne göre, roket kargosundaki uydudan "Kuzey Kore'deki askeri tesislerin izlenmesinde yararlanabileceği" bildirilmişti.

        6

        Fırlatılış başarılı olsaydı, Space One, yörüngeye uydu yerleştiren ilk Japon özel şirketi olacaktı.

        7

        Canon Electronics Inc, IHI Aerospace Co, Shimizu Corp. ve Japonya Kalkınma Bankası tarafından 2018'de kurulan firma, 2030'lu yıllara kadar uzaya yılda 30 roket göndermeyi hedefliyor.

        Space One, düşük maliyetli roket fırlatmaları hizmeti vererek uzay hizmetlerini ticarileştirmeyi amaçlıyor.

        #Japonya
        #roket
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sitede vahşice öldürülen kedi Eros davası bugün yeniden başlıyor!
        Sitede vahşice öldürülen kedi Eros davası bugün yeniden başlıyor!
        Almanya'da "Müslüman karşıtlığı" raporu kaldırıldı
        Almanya'da "Müslüman karşıtlığı" raporu kaldırıldı
        Maganda, makas atarak ambulansın kaza yapmasına yol açtı!
        Maganda, makas atarak ambulansın kaza yapmasına yol açtı!
        Uykusunu alanlar daha hayırsever
        Uykusunu alanlar daha hayırsever
        Alman Şansölyesine döner sorusu: Ne zaman 3 euro olacak?
        Alman Şansölyesine döner sorusu: Ne zaman 3 euro olacak?
        Başında içki şişesi kırmış! Öldüren af!
        Başında içki şişesi kırmış! Öldüren af!
        Sharon Stone'a tehdit içeren yanıt
        Sharon Stone'a tehdit içeren yanıt
        Almanya'da peri masalı!
        Almanya'da peri masalı!
        Gezeravcı'dan uzaydan Kıbrıs paylaşımı
        Gezeravcı'dan uzaydan Kıbrıs paylaşımı
        Diş hekimi yasak aşk cinayeti kurbanı olmuş!
        Diş hekimi yasak aşk cinayeti kurbanı olmuş!
        Öğrenci yurdunda silahla ölüm!
        Öğrenci yurdunda silahla ölüm!
        Isınmak için ormanı yaktı!
        Isınmak için ormanı yaktı!
        Putin: Finlandiya sınırına askeri yığınak yapacağız
        Putin: Finlandiya sınırına askeri yığınak yapacağız