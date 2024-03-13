Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adliye Meydanı'ndaki Şırnak'ta vatandaşlara sesleniyor. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Bizler kendi evlerimizde oruçlarımızı tutar, ibadetlerimizi yaparken yakın, uzak coğrafyada durum iç açıcı değil. Bir lokma bulabilme umuduyla koşturmak zorunda kalan insanların Allah yardımcısı olsun. Kendimizi gelip geçici sıkıntıların girdabına kaptırıp elimizdekinin değerini bilmezsek Rabbimizin huzurunda mahcup oluruz.

Eleştirenlerin gayesi ülkeyi eski kavga, karanlık, terör geçmişine döndürmektir. En küçük plan, projeleri olmayanların heybesindeki tek malzeme budur. Bizim ise çok büyük hayallerimiz var. Türkiye Yüzyılı'yla ülkenin geleceğini inşa etmenin mücadelesini veriyoruz. Biz sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık. Ülkenin her birinin hayatına olumlu yönde dokunduk.

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"ARAMIZA GİRMEK İSTEDİLER"

Şırnak'la aramıza girmek için her yolu deneyenler oldu. Bu bölgenin tamamıyla bizim ve ülkemizin bağını koparmaya çalıştılar. Kalpsiz bir vücut olur mu? Cumhuriyet tarihi boyunca ülkemizin pek çok yerinde insanlarımız sıkıntı çekti, eziyet çekti. Geri kalmışlık sadece bu bölgenin değil, küçük bir kesim dışında her şehrin kaderi yapılmak istendi.

Bir döneme damgasını vuran faşizan uygulamalar; bu ülkenin değerlerine sahip çıkmak isteyen insanların başına musallat olmuştur.

"SİNSİ OYUNU BOZDUK"

Bölücü terör örgütü bu topraklarda kurulmaya çalışılan zulüm düzeninin sürmesi için ülkemizin başına bela edilmiştir. Devletin hataları olmuştur. Son 21 yılda gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma devrimiyle tüm unsurlarıyla bu sinsi oyunu bozduk. Şimdi de güney sınırlarımız boyunca oluşturmaya başladığımız güvenlik koridoruyla etrafımızdaki ateşin ülkemize sıçramasının önüne geçiyoruz. Türkiye'yi bu ateşin içine çekmek için kullanılan terör örgütleriyle aramıza set çekerek aramıza mesafe koyuyoruz.

Yıllarca ülkemizi pazar, insanımızı ucuz insan gücü, topraklarımızı ucuz hammadde kaynağı görenler şimdi bizim pazarımız oldu. Tabloyu geri çevirdik. Aramıza fitne sokmak isteyen muhterislere fırsat vermezsek emin olun Allah'ın izniyle daha fazlasını gerçekleştireceğiz. Siz felaket tellallığı yapanlara bakmayın.

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"BU İŞİ BAŞARACAĞIZ"

Türkiye'nin önü de ufku da bahtı da açıktır. Türkiye Yüzyılı güneşinin doğuşuna kimse mani olmayacaktır. Artık daha kararlı değil aynı zamanda daha güçlüyüz. Yıllarca vaktimizi heba eden yüklerden kurtuldukça milletimizi zenginleştirme konusunda daha hızlı ilerliyoruz.

Şu anda satın alma paritesine göre milli gelirde dünyada 11'inci sıradayız. İnşallah bu işi başaracağız. Herkesi iş sahibi yaparak, milli gelirimizi artırarak, kişibaşı gelirimizi çoğaltarak hedeflerimize mutlaka ulaşacağız.