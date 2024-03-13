Ali Koç açıkladı: Zaniolo olayını mahkemeye götürdük

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, basın toplantısında gündeme dair açıklamalar yaparken Galatasaray'ın Roma'dan transfer ettiği Nicolo Zaniolo'ya dair de konuştu. Ali Koç, Galatasaray'ın Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un Zaniolo transferi sürecinde Fenerbahçe'ye dair yaptığı açıklamayı mahkeme götürdüklerini duyurdu.

Timur'un katıldığı canlı yayında Fenerbahçe'nin İtalyan futbolcu için yaptığı teklifi duyurmasıyla ilgili konuşan Ali Koç, "Nicolo Zaniolo için bizim teklifimizi ifşa ettiler. Biz de oyuncuya bakıyorduk, menajerlerine yolladığımız teklif ellerine geçmiş ve ifşa ettiler. Bu aslında suç! Onu gösteriyor, kurnaz ya.. Fenerbahçe'nin daha çok verdiğini söylüyor ve oyuncunun, Galatasaray'ı tercih ettiğini söylüyor. Biz de bunu mahkemeye götürdük, haksız rekabetten..." dedi.