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        Denizli'de silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

        Denizli'de silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 3 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 12:46 Güncelleme: 14.03.2024 - 12:46
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        Denizli'de silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
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        Denizli'de silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 3 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen silah kaçakçılığı suçuyla mücadele faaliyeti kapsamında iki ev ve bir otomobile operasyon düzenlendi.

        Yapılan aramalarda, 5 tabanca ve ona ait 255 mermi, 2 av tüfeği ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 kişi hakkında silah ve mühimmat ticareti suçundan işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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