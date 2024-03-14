Denizli'de silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
Denizli'de silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 3 kişi yakalandı.
Denizli'de silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 3 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen silah kaçakçılığı suçuyla mücadele faaliyeti kapsamında iki ev ve bir otomobile operasyon düzenlendi.
Yapılan aramalarda, 5 tabanca ve ona ait 255 mermi, 2 av tüfeği ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 kişi hakkında silah ve mühimmat ticareti suçundan işlem yapıldı.
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