Kız kardeşini taciz etti! Videosunu paylaştı! Sapık ağabeye de "İyi hal!"

ABD Ulusal Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Merkezi (NCMEC), 2022 Şubat'ta sosyal medyadaki bir taciz videosuyla ilgili rapor düzenleyip, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.

AĞABEYİ GÖZALTINA ALINIP TUTUKLANDI

DHA'da yer alan habere göre rapor, ihbar kabul edildi, soruşturma başlatıldı. Soruşturmada, farklı isimle açılan sosyal medya hesabının detaylı incelemesinde Mehmet T.'ye (21) ait olduğu belirlendi. Mehmet T.'nin kendi çekmiş olduğu videoda mağdur olan kız kardeşi K.T.'nin özel bölgelerini açmaya ve kamera kaydına almaya çalıştığının tespit edilmesi üzerine şüpheli, gözaltına alınıp tutuklandı.

15 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

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Tutuklanan sanık ağabey Mehmet T. hakkında, '12 yaşından küçük mağdurların cinsel istismarı' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Dava sürecinde kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen Mehmet T., kardeşine yönelik cinsel bir eyleminin ve amacının olmadığını söyledi.

"CİNSEL BİR AMACIM YOKTU"

Evlerinin terasında video çekerken kardeşinin kıyafetinin içine giren böceği çıkarmaya çalıştığını öne süren Mehmet T., "Olay günü kardeşimin saçına böcek gelmişti, kardeşim böcekten çok korkar, bağırarak benden yardım istedi. Ben yanına gittiğimde böcek saçından göğsüne düşmüş, bu sefer daha da paniklemeye başladı. Ağlayacak durumdaydı, ben de ona yardım olsun, diye telefonumu kardeşimin eline verdim. O da böceğin düştüğü göğüs kısmına flaşı açık telefonu tuttu. Ben ona yardım etmek için göğsüne bakmaksızın uzaktan elimi uzatarak böceği görmesine yardımcı oldum. Biz bu şekilde çıkaramayınca daha sonra annemizi çağırdık, annemiz çıkardı. Benim cinsel bir amacım yoktur. Kardeşime kötü amaçla dokunmadım, çok üzgünüm" dedi.

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ANNE: VİDEO VARSA ŞAKA AMAÇLIDIR

Sanık ve mağdurun annesi K.T., "Sanık oğlum ve mağdur kızım olay zamanı evin çatısındaydı. Ben karları temizlerken kızım bir anda 'Saçımda böcek var' diyerek bağırdı. Oğlum yardımına gitti, o da saçlarını silkeledi. Sonrasında kendi aralarında şakalaşmaya başlayınca ben de kendi işime döndüm. Oğlumun kızıma yönelik böyle bir şey yapacağına inanmıyorum, yapmış olsaydı ben oğlumu evden atardım. Ben kızımın içine böcek girip girmediğini bilmiyorum sadece kızımın 'böcek' diye bağırdığını hatırlıyorum. Kızımın elbisesinin içinden böcek çıkarmadım. Herhalde oğlum yanlış hatırlamaktadır. Oğlumun kızıma ait videolar çektiğini bilmiyordum. Bu olay neticesinde öğrendim, bir video varsa da şaka mahiyetlidir'' diye konuştu.

SAHTE HESAPTAN 'AŞKIM' DİYE PAYLAŞMIŞ

Dosya kapsamında sanık Mehmet T.'nin paylaştığı video kaydı detaylı şekilde bilirkişi tarafından incelendi. Mehmet T.'nin kendisine ait cep telefonu numarası üzerine açtığı sahte sosyal medya hesabından kız kardeşine yönelik taciz videosunu 'aşkım' yazarak paylaştığı tespit edildi. Ayrıca, videoda mağdurun şüpheliyi engellemeye çalıştığı ancak şüphelinin eylemine devam ettiği görülürken, sanığın telefon incelemesinde ise çok sayıda müstehcen içerikli çocuk ve hayvan videolarına da rastlandı.

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CEZASINDA İNDİRİME GİDİLDİ

6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında suçlamaları reddedip tahliye talebinde bulunan sanık Mehmet T., 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti daha sonra sanığın yargılama aşamasındaki olumlu tutum ve davranışlarını iyi hal kabul edip, cezayı 12.5 yıla indirdi.

"İNDİRİM YAPILMAMALIYDI"

Mağdur K.T.'nin avukatı Cahitcan Aktan, yargılamanın emsal olabileceğini belirterek, dosya kapsamında mağdurun ve ailesinin dahi şikayetçi olmadığını kaydetti. Videonun detaylı incelemesinde suçun sabit olduğunun görüldüğü anlatan Aktan, bu tür cezalarda indirim uygulamamak gerektiğini de ifade etti.