Sağlıkçılara erken emeklilik hakkından kimler yararlanır?
İnsan sağlığı ile ilgili işlerde çalışanların her 360 günlük hizmet süresine 60 gün ilave ediliyor. İlave edilen sürelerin yarısı kadar yaş haddinden indirim yapılıyor. Sağlık çalışanları 2018 yılında getirilen bu düzenlemeyle 2,5 yıla kadar erken emeklilik hakkından yararlanabilecekler. Peki erken emeklilik hakkından hangi sağlık çalışanları yararlanabilir? Koşulları nelerdir? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, sağlık çalışanlarının erken emeklilik hakkıyla ilgili merak edilenleri yazdı
Bugün 14 Mart Tıp Bayramı. Fedakârca çalışan hekimlerimizin ve tüm sağlık emekçilerinin bayramını kutlarım. Sağlık çalışanları kamuoyunda yıpranma hakkı olarak adlandırılan fiili hizmet süresi zammından yararlanarak erken emekli olabilmek için yıllarca mücadele ettikten sonra 3 Ağustos 2018 tarihinde yürürlüğe giren kanunla haklarına kavuştular. Buna göre, insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışanların, bu kapsamda geçen sürelerinin her 360 günü için 60 gün fiili hizmet süresi zammı (FHSZ) ilave edilecek. Elde ettikleri ilave süreler, beş yılı geçmemek üzere toplam prim gün sayılarına eklenecek.
SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com
Radyasyona maruz kalan sağlık çalışanlarının yıpranma hakkı daha önce de vardı. Radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle yapılan işlerde çalışan sağlık personeline her 360 güne karşılık 90 gün ilave prim günü veriliyor. Ancak, bunların da yaş haddinden yapılabilecek indirim süresi 2,5 yılı aşamıyor.
2,5 YILA KADAR ERKEN EMEKLİ OLABİLECEKLER
İlave edilen sürenin yarısı emeklilik yaş haddinden indirilecek. Başka bir ifadeyle insan sağlığıyla ilgili işlerde çalışanların hem prim günleri artarak daha yüksek emekli aylığı imkânından yararlanacak, hem de daha erken emekli olabilecekler. İlave edilebilecek azami süre 5 yılı aşamayacak. Yaş haddinden ise 2,5 yıla kadar indirim yapılacak.
Yaş haddinden indirim yapılabilmesi için insan sağlığı ile ilgili işlerde en az 3600 gün çalışmak gerekecek. 3600 gün hesabında 3 Ağustos 2018 tarihinden sonraki fiilen çalışılmış olan süreler dikkate alınacak.
Hafta sonu tatilleri, bayram tatilleri, yıllık izin günleri fiilen çalışma süresi hesabına dahil edilmiyor.
İŞÇİ VE MEMURLAR YARARLANACAK
Sağlıkçılara tanınan yıpranma hakkından 4/a (SSK) ve 4/c (Emekli Sandığı) kapsamında çalışanlar yararlanabilecek. Doktorların bir kısmı 4/b’li (BAĞ-KUR) olarak özel sektörde çalışıyor. BAĞ-KUR (4/b) kapsamındaki doktorlar yıpranma kapsamında yer almıyorlar.
Sağlık meslek mensubu olmakla birlikte fiilen insan sağlığıyla ilgili çalışmayıp, başhekim, rektör, dekan gibi idarecilik yapanlar, bu görevlerde oldukları süreler için yıpranma hakkından yararlanamayacaklar. İdareciliği bırakıp fiilen insan sağlığıyla ilgili çalışmaya başladıklarında, yararlanmaya devam edecekler.
YIPRANMA HAKKINDAN YARARLANACAK SAĞLIK ÇALIŞANLARI KİMLER
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) konuyla ilgili genelgesine göre, yıpranma hakkından yararlanabilecek sağlık çalışanları şöyle:
Radyasyon (Sağlık) fizikçisi
Biyokimyager
Bakteriyolog
Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı
Anatomist
Hekim-Pratisyen
Aile Hekimi
İşyeri Hekimi
Tıbbi Biyokimya Uzmanı
Fizyolog
Tıbbi Patoloji Uzmanı
Genel Cerrahi Uzmanı
Diğer Uzman Tıp Doktorları
Halk Sağlığı Hekimi
Mütehassıs Cerrah
Mütehassıs Hekim
Acil tıp Uzmanı
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı
Çocuk Alerji Uzmanı
Çocuk Cerrahisi Uzmanı
Çocuk Endokrinoloji Uzmanı
Çocuk Hastalıkları Uzmanı
Çocuk Kardiyoloji Uzmanı
Çocuk Onkolojisi Uzmanı
Çocuk Üroloji Uzmanı
Dermatoloji Uzmanı
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı
Geriatri Uzmanı
Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Göğüs Cerrahisi Uzmanı
Göz Hastalıkları Uzmanı
Hematoloji Uzmanı
İç Hastalıkları (Dahiliye) Uzmanı
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Kardiyoloji (Kalp-Damar Hastalıkları) Uzmanı
Kulak-Burun-Boğaz Uzmanı
Medikal Onkoloji Uzmanı
Nefroloji Uzmanı
Nöroloji Uzmanı
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı
Prevantif Onkoloji Uzmanı
Psikiyatri Uzmanı (Psikiyatr)
Radyasyon Onkolojisi Uzmanı
Romatoloji Uzmanı
Spor Hekimi
Temel Onkoloji Uzmanı
Üroloji Uzmanı
Yeni Doğan Yoğun Bakım Uzmanı (Neonatoloji)
Yoğun Bakım Uzmanı
Adli Tıp Uzmanı
Alerji Uzmanı
Çocuk Genetik Hastalıkları Uzmanı
Çocuk Psikiyatri Uzmanı
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı
Gastroenteroloji Uzmanı
Halk Sağlığı Hemşiresi
Hemşire
Meslek Sağlığı Hemşiresi
Uzman Hemşire
Hemşire (Koruyucu Sağlık Hizmetleri)
Hemşire-Ameliyathane
Hemşire-Klinik
Başhemşire
Diyabet Eğitim Hemşiresi
Hemodiyaliz Hemşiresi
Enfeksiyon Hemşiresi
Kan Bankası/Aferez Ünitesi Hemşiresi
Kemoterapi Hemşiresi
Nitrisyon Hemşiresi
Poliklinik Hemşiresi
Rehabilitasyon Hemşiresi
Stoma ve Yara Bakım Hemşiresi
Hemşire (Dişçilik)
Sterilizasyon Hemşiresi (Dişçilik)
İşyeri Hemşiresi
Hemşire (Kreş-Anaokulu)
Hemşire (Sağlık Ocağı)
Hemşire (Periodontoloji)
Yoğun Bakım Hemşiresi
Acil Hemşiresi
Çocuk Hemşiresi
Hemşire (Yenidoğan)
Hemşire (Kan Alma)
Diğer Hemşireler
Sağlık memuru
Ebe
Ebe (Sağlık Ocağı)
Ebe Yardımcısı
Ağız Hastalıkları Uzmanı (Stamolojist)
Ağız, Diş ve Çene Cerrahı
Diş Hekimi
Diş Hekimi-Ağız Cerrahisi
Endodonti Uzmanı
Oral Diagnoz ve Radyoloji Uzmanı
Ortodonti Uzmanı
Pedodonti Uzmanı
Periodontoloji Uzmanı
Protetik Diş Tedavisi Uzmanı
Eczacı
Eczacı (Ameliyathane)
Eczacı (Depo ilaç)
Eczacı (Klinik)
Eczacı (Majistral)
Eczacı (Sıhhi Sarf)
Endüstriyel Eczacı
Diğer Eczacılar
Fizyoterapist
Fizyoterapist-Spor
Terapist (Rehabilite)
Ergoterapist
Diğer Diyetisyenler ve Halk Sağlığı Gıda Uzmanları
Diyetisyen
Diyetisyen (Kreş-Anaokulu)
Odyolog
Dil ve konuşma terapisti
Podiatrist/Podolog
Osteopat
Psikolog (Klinik)
Adli Tıp Teknikeri/Otopsi Yardımcılığı
Radyoterapi Teknikeri
Diyaliz Teknikeri
Perfüzyonist
Tıbbi Görüntüleme Teknikeri/Radyoloji Teknikeri
Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni/Laboratuvar Teknisyeni
Patoloji Laboratuvar Teknikeri
Eczane Hizmetleri Teknikeri
Diş Protezcisi
Diş Protez Teknisyeni
Diş Protez Teknikeri
Pedodonti Diş Protez Teknikeri
Ortopedi ve Travmatoloji Teknisyeni
Protez ve Ortez Teknikeri
Ortopedik Protez-Ortez Teknisyeni
Hemşire Yardımcısı
Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri
Ağız ve Diş Sağlığı Teknisyeni
İş ve Uğraşı Terapisi Teknikeri- (Ergoterapi Teknikeri)
Fizyoterapi Teknikeri
Elektronörofizyoloji Teknikeri
Acil Tıp Teknisyeni
Anestezi Teknisyeni