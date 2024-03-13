Hastane kafeteryasında 7 kişinin yaralandığı silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı; tutuklu sayısı 5'e yükseldi

DENİZLİ'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin bahçesindeki kafeteryada oturanlara yönelik 2 şüphelinin gerçekleştirdiği silahlı saldırıda 7 kişinin yaralanmasına ilişkin olayda tutuklu sayısı 5’e çıktı. Daha önce azmettirici olduğu iddia edilen ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Orhan Koçyiğit ile otomobili kullanan Ali Akgün de itiraz üzerine tutuklandı. Bu arada silahlı saldırının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıkarken, görüntülerde; 2 kişinin grubun üzerine tabancalarla ateş edip, kaçması yer aldı.

Olay, 1 Mart'ta Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin giriş katındaki kafeteryada meydana geldi. Eğlence mekanı işleten Ahmet K. ile yanında çalışanlar Kemal Ş., Ahmet Can Y., Şefikcan Uyumaz, İsmail Ö., Hasan Hüseyin Ç. ve Gökhan İ., birlikte oturdukları sırada kimliği belirsiz 2 şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Olayın ardından hastane bahçesinde panik yaşanırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Yaralanan 7 kişi, hastanede tedaviye alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, 16 adet boş mermi kovanı buldu.

ÖZEL EKİP KURULDU

Denizli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından özel ekip kuruldu. Deneyimli polislerden oluşturulan ekip, saldırganların kimliğini belirledi. Olayı azmettiren kişi de ekiplerin çalışmasıyla tespit edildi. Mustafa Alagöz, Mustafa Batit, Ali Akgün (25), Orhan Koçyiğit (41) ve Şefikcan Uyumaz isimli şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden Mustafa Alagöz ile Mustafa Batit'in ifadelerinde silahlı saldırıyı kendilerinin yaptığını kabul ederken, diğer şüpheliler ise suçlamayı kabul etmedi.

MUHBİR DE YARALANMIŞ

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasında, silahlı saldırıda yaralananlardan biri olan Şefikcan Uyumaz'ın muhbirlik yaptığı da ortaya çıktı. Şefikcan Uyumaz'ın olay günü Pamukkale Üniversitesi Hastanesi kafeteryasında bulunanları tetikçilere haber verdiği, ancak tam olarak saldırının ne zaman olacağını bilmediği için kafeteryada bulunduğundan, karnına isabet eden kurşunla yaralandığı ortaya çıktı.

İTİRAZ ÜZERİNE SERBEST BIRAKILAN 2 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI, TUTUKLU SAYISI 5’E ÇIKTI

Olayda tetikçilik yapan Mustafa Alagöz ile Mustafa Batit'in kaçtıkları otomobili kullanan Ali Akgün olayı azmettirdiği ileri sürülen Orhan Koçyiğit ve muhbirlik yapan Şefikcan Uyumaz, polisteki sorgularının ardından 6 Mart’ta 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Kasten yaralama' suçlarından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Mustafa Batit, Mustafa Alagöz ve Şefikcan Uyumaz, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Diğer 2 şüpheliden azmettirici olduğu ileri sürülen Orhan Koçyiğit ile otomobili kullanan Ali Akgün ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yapılan itiraz üzerine Orhan Koçyiğit ile Ali Akgün, bugün tekrar gözaltına alınarak sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Böylelikle tutuklu sayısı 5’e yükseldi.

SİLAHLI SALDIRININ GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bu arada, kafeteryada yaşanan silahlı saldırının güvenlik kamera kayıtları da ortaya çıktı. Hastanenin güvenlik kamera kayıtlarında, olayda tetikçi olarak tutuklanan Mustafa Alagöz ile Mustafa Batit’in kafeterya bahçesinde birlikte oturan Ahmet K. ile yanındakilerin yanına yaklaşması, ardından sakladıkları tabancaları çıkartarak art arda ateş etmeleri ve kaçmaları yer aldı.