Avusturya ve Rusya arasında 'sınır dışı' krizi

Avusturya Dışişleri Bakanlığı, Avusturya'nın Rusya Büyükelçiliğinde görevli iki diplomatı diplomatik statüleriyle bağdaşmayan eylemlerde bulundukları gerekçesiyle istenmeyen kişi ilan etti ve bir hafta içinde Avusturya'yı terk etmelerini emretti.

Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg'in sözcüsü, sınır dışı edilenlerle birlikte Avusturya'nın 2020 yazından bu yana sınır dışı ettiği Rus diplomat sayısının 11'e yükseldiğini söyledi. Önceki vakalarda olduğu gibi, hangi eylemler nedeniyle sınır dışı kararı alındığı belirtilmedi.

Rusya devlet haber ajansı RIA'nın Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan aktardığına göre Moskova, Avusturya'nın iki diplomatını sınır dışı etme kararına misillemede bulunacak.

Bakanlık, Avusturya'nın aldığı kararı 'temelsiz' olarak niteledi.