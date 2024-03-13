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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan Ankara'da Taş ailesiyle iftar yaptı - Öne çıkan haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan Taş ailesiyle iftar yaptı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, iftarını Ankara'da misafir oldukları Taş ailesi ile birlikte yaptı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 22:09 Güncelleme: 13.03.2024 - 22:16
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ziyaretlerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Ankara'da Taş ailesinin misafiriydik. Birlik, beraberlik ve kardeşliğin sofrasında orucumuzu beraber açtık. Evin neşesi Gülhan, Nur Hayat ve Elif kızlarımızla sohbetimiz akşamımızı aydınlattı. İçten misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. #Ramazan bereketi sofralarından eksik olmasın" dedi.

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