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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yanıt! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan Ali Koç'a yanıt!

        Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sözleri üzerine sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Yapılan açıklamada, "Gözünü kırpmadan yalan söyleyen bu kişinin tüm yalanlarını kamuoyuna anlatmak birinci vafizemizdir" ifadelerine yer verildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2024 - 20:54 Güncelleme: 13.03.2024 - 21:04
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        G.Saray'dan Ali Koç'a yanıt!
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        Galatasaray'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yanıt geldi.

        Sarı-kırmızılıların resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "PSİKOLOJİDE YANSITMA: Kişinin sahip olduğu olumsuz duygularını ve kabul edilemez özelliklerini, karşısındakinde varmış gibi yaptığı savunma mekanizmasıdır.

        TFF ve hakemler tarafından sürekli kollanarak, lehine verilen son saniye haksız penaltılar ve kırmızı kartlarla rakiplerinin puanlarını çalıp, kaygı ve korkuyla herkesi sindirmeye çalışan; daha 3 gün önce haksız hakem kararlarıyla kazanmasına rağmen, sürekli mağdur edebiyatı yapanların, mahcup olup sessiz kalması gerekirken; kazanmak için her yol mübah anlayışıyla, Trabzonspor maçında puanları bir kez daha gasp etmek için yaptığı, yalan ve iftiralarla dolu açıklamalarını onlar adına utanarak esefle izledik. Gözünü kırpmadan yalan söyleyen bu kişinin tüm yalanlarını kamuoyuna anlatmak birinci vazifemizdir."

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