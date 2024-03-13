Antalya'da doluyla kar topu oynadılar!
Antalya'da dolu hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar doluyla kar topu oynadı
Antalya'nın merkez ilçelerinde dolu trafikte aksamalara neden olurken vatandaşlara da zor anlar yaşattı.
Fotoğraf: İHA
Ani başlayan doludan korunmaya çalışan vatandaşlar işyeri tenteleri ve apartmanların altına sığındı.
Fotoğraf: İHA
Biriken dolu taneleri nedeniyle bazı cadde ve sokaklar ile kaldırımlar beyaza bürünürken, bazı mahallelerde ise kısa süreli elektrik kesintileri yaşandı. Dolu nedeniyle bazı seralar ile ekili, dikili alanlarda da zarar oluştu.
Fotoğraf: İHA
Öte yandan, Kemer'in Beldibi Mahallesi açıklarında ise hortum oluştu. Deniz üzerinde oluşması nedeniyle herhangi bir hasara neden olmayan hortum, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
Fotoğraf: İHA
Fotoğraf: İHA
Fotoğraf: İHA
Fotoğraf: İHA
Fotoğraf: İHA
Fotoğraf: İHA
Fotoğraf: İHA
Fotoğraf: İHA
Fotoğraf: İHA
Fotoğraf: İHA
Fotoğraf: İHA
Fotoğraf: İHA
Fotoğraf: İHA
Fotoğraf: İHA
Fotoğraf: İHA