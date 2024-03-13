Görsel aldatmacaları ortaya çıkarmak: Yapay zeka ile oluşturulmuş görüntüleri tespit etme yöntemleri
Fotoğrafların sadece birkaç ufak değişiklikle dijital olarak değiştirilebildiği ve hatta yapay zeka ile sıfırdan üretilebildiği bir dünyada, gözlerimizin gördüğüne inanmak da giderek zorlaşıyor. Peki, bu tarz üzerinde oynanmış fotoğrafları anlayabiliyor musunuz? İşte, sizin için yapay zeka yoluyla oluşturulmuş görselleri nasıl ayırt edebileceğinizi derledik!
Yapay zeka ile oluşturulan görseller, bilgisayar programları ve algoritmalar kullanılarak üretilen görsellerdir. Görüntüleri manipüle etmek amacıyla da oluşturulan bu görseller, yanlış bilginin yayılmasına yol açabilir. İşte, manipüle edilen fotoğrafları anlamanızda yardımcı olabilecek 5 yöntem!
Not: Haberin içindeki fotoğrafların hepsi yapay zekayla oluşturulmuş stok fotoğraflardır.
1. GÖRSELLERDEKİ YANSIMA VE GÖLGELERE DİKKAT ETMELİSİNİZ
Anormal ışıklandırmalar, genellikle bir fotoğrafın değiştirildiğini ele verir. Fotoğrafın sahteliğini tespit etmek için insanların gözlerinde oluşması gereken ışık yansımalarına bakabilirsiniz. Boyut ve renk konumla eşleşmiyorsa veya gözler arasında farklılık varsa, şüphelenmek için bir nedeniniz olabilir.
Bunun yanı sıra dikkat edebileceğiniz bir diğer nokta ise görüntüdeki nesnelerin gölgeleridir. Örneğin gölgesi gözükmesi gereken nesnenin arkasında gölge oluşmaması oynandığını gösterebilir. Ancak bazı fotoğraflar, birden fazla ışık kaynağıyla çekilmiş olabilir o yüzden bu yöntem tek başına bu durumu kanıtlamayabilir.
2. ELLER VE KULAKLAR KOPYALANMASI ZOR ÖZELLİKLERDİR
Bir başka belirleyici yöntem ise kopyalanması zor olan özelliklere bakmaktır. Yapay zeka şu anda elleri ve kulakları oluşturma konusunda zayıf durumda, bu yüzden şekillerini, oranlarını ve hatta parmak sayılarını bile karıştırabiliyor.
Örneğin buradaki Donald Trump fotoğrafında, eline dikkat ederseniz arkasında kurbağaların ellerindeki perdeler gibi perdeli bitişik bir yapı olduğunu görbilirsiniz. Dolayısıyla sonradan oluşturulduğu anlaşılıyor.
Fotoğrafta eski ABD Başkanı Donald Trump görülüyor. Kaynak: BBC
3. KODLARA BAKARAK DA FARK EDEBİLİRSİNİZ
Dijital görüntülerin kodlarında, sahte bir görüntünün tespit edilmesine yardımcı olabilecek bilgiler gizlidir. Yani anlatılmak istenen bir dijital kamera, bir görüntüyü çektiğinde görüntü dosyasına meta veriler yazılır.
Bu verilerin içinde çekildiği tarih, dosya boyutu gibi özellikler bulunur. Örneğin bu özelliklerden olan tarihin yazdığı kısım Başkan Donald Trump'ın Ekim 2020'de Covid-19'a yakalandığını açıkladıktan 1 gün sonra gerçekten Beyaz Saray'da olup olmadığına dair soruları cevaplayabilir.
4. FOTOĞRAFLARDAKİ BENEKLERDEN ANLAŞILABİLİR
Neredeyse çekilen her fotoğrafta veya izlenilen filmlerde bile ekranda rastgele desenler halinde benekler görebilirsiniz. Bu gözüken benekler ''grain (gren)'' adı verilen, fotoğraflarda oluşan kumlu bir görüntüdür. Yani bu görüntü, fotoğraf kalitesini kötü yönde etkileyen noktacıklardır.
Yapay zeka fotoğrafları (örneğin bu fotoğraf) genellikle çok pürüzsüz olur, üzerinde hiçbir pus olmaz. Yani yapay zeka tarafından fotoğrafa sonradan eklenen kumlu görüntü, fotoğrafın manipüle edilip edilmediğini anlamada yardımcı olabilir.
5. GÖRSEL DOĞRULAMA İLE TESPİT EDİLEBİLİR
Google gibi internet şirketleri, insanların yapay zeka tarafından üretilen görselleri tespit etmelerine yardımcı olabilecek görsel doğrulama araçlarını kullanıma sundu. Bununla birlikte Facebook ve Instagram, kendi sitelerinde paylaşılan yapay zeka tarafından üretilen görüntüleri etiketlemeye başladı.
Kaynak: BBC