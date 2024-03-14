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        Haberler Yaşam Yeşil kadın internet fenomeni oldu! Hayatında başka renge yer yok! Saçları, kıyafeti, evinin her bir köşesi! İşte o kareler... - Haberler

        Yeşilli kadın internet fenomeni oldu

        Tüm hayatını yeşil renge adamış olan 83 yaşındaki Sweetheart'ın saçından kıyafetine her şeyi yeşil renkte. New York'ta yaşayan 83 yaşındaki Elizabeth Sweetheart, tüm hayatını yeşile adadı. Yeşile olan sevgisiyle internet fenomeni olan 83 yaşındaki sanatçı yeşilden başka kıyafet giymiyor. Saçları da yemyeşil olan kadın, evinde de yeşilden başka renk kullanmıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2024 - 12:00 Güncelleme: 14.03.2024 - 11:53
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        ABD'nin New York kentinde yaşayan Elizabeth Sweetheart, yeşile tutkuyla bağlı...

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        Tüm hayatını yeşil renge adamış olan 83 yaşındaki Sweetheart'ın, saçları, tırnakları, kıyafetleri hatta mobilyaları dahil yeşil.

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        Tüm hayatını yeşile adayan 83 yaşındaki sanatçı, sıra dışı tarzıyla sosyal medyada fenomen oldu.

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        Daily Mail'de yer alan habere göre 'Brooklyn'in Yeşil Kadını' olarak anılan Sweetheart, yeşile olan 25 yıllık bağlılığının nasıl başladığını anlatırken rengin kendisini 'mutlu' hissettirdiğini söyledi.

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        Sanatçı, "Sanırım renkleri sevdiğim için, hayatım boyunca pek çok renk kullandım ve yeşil en mutlusu gibi görünüyordu, herkesi mutlu ediyor ve birlikte yaşaması kolay" dedi.

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        Instagram'da 500 bine yakın takipçisi olan sanatçı şunları ekledi:

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        "Sabahları uyanıyorum. Kahvemi yeşil bir kahve makinesinde yapıyorum, öğütücüm yeşil, sadece yeşil bir dünyada yaşıyorum."

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        Sweetheart, eşi Robert ile birlikte hayatının yeşile döndüğünü 'yeşile dönene kadar' bilmediğini söyledi.

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        56 yıllık eşi Robert'ın da yeşilden hoşlandığını çünkü bu sayede sayesinde ilginç insanlarla tanıştıklarını belirtti.

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        1964 yılında bir sanatçı olarak kendini kanıtlamak için otostopla New York'a giden ve hazır giyim sektöründe iş bulan Sweetheart, "İnsanlar harika, beni gördüklerinde gülümsüyorlar, mutlu oluyorlar ve fotoğraf çekmeyi seviyorlar, selfie çekiyorlar ve birbirimize sarılıyoruz, bu çok pozitif" dedi.

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        Yeşilli kadın, internet fenomeni oluşuyla ilgili mutlu olduğunu ancak hayatının bu durumdan çok da etkilenmediğini dile getirdi.

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        *Haberin görselleri Elizabeth Sweetheart'ın Instagram hesabından servis edilmiştir.

        #Elizabeth Sweetheart
        #yeşilli kadın
        #new yok
        #ABD
        #haberler
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