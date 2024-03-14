1964 yılında bir sanatçı olarak kendini kanıtlamak için otostopla New York'a giden ve hazır giyim sektöründe iş bulan Sweetheart, "İnsanlar harika, beni gördüklerinde gülümsüyorlar, mutlu oluyorlar ve fotoğraf çekmeyi seviyorlar, selfie çekiyorlar ve birbirimize sarılıyoruz, bu çok pozitif" dedi.