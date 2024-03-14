İş yerinde cinayet! 17 yaşındaki kız arkadaşını öldürdü Aydın'da kan donduran bir cinayet işlendi. Kentte 19 yaşındaki bir kişi, kız arkadaşı olduğu iddia edilen 17 yaşındaki Ö.A.'yı çalıştığı iş yerinde öldürdü. Cani daha sonra aynı silahla kendi hayatına son verdi

Anadolu Ajansı Giriş: 14.03.2024 - 12:42 Güncelleme: 14.03.2024 - 12:59 facebook

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