Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa 19 yaşındaki genç 17 yaşındaki kız arkadaşını öldürüp, intihar etti! - Son dakika haberi

        İş yerinde cinayet! 17 yaşındaki kız arkadaşını öldürdü

        Aydın'da kan donduran bir cinayet işlendi. Kentte 19 yaşındaki bir kişi, kız arkadaşı olduğu iddia edilen 17 yaşındaki Ö.A.'yı çalıştığı iş yerinde öldürdü. Cani daha sonra aynı silahla kendi hayatına son verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 12:42 Güncelleme: 14.03.2024 - 12:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        17 yaşındaki kız arkadaşını öldürdü!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydının Nazilli ilçesinde, tartıştığı kızı tabancayla öldüren genç, aynı silahla yaşamına son verdi.

        AA'da yer alan habere göre İ.O. (19), kız arkadaşı olduğu iddia edilen Ö.A.'nın (17) çalıştığı iç giyim mağazasına gitti.

        ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNDE KURŞUN YAĞDIRDI

        Taraflar arasında burada yaşanan tartışma sırasında İ.O. yanındaki tabancayla Ö.A.'ya ateş edip aynı silahla yaşamına son verdi.

        REKLAM

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri iki gencin de hayatını kaybettiğini belirledi.

        Cenazeler, incelemenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Fotoğraflar: İHA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #Aydın
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çocuklarının babası olmadığı boşanınca ortaya çıktı
        Çocuklarının babası olmadığı boşanınca ortaya çıktı
        'Job ghosting' sorunu büyüyor
        'Job ghosting' sorunu büyüyor
        Fransız seri katil aranırken televizyona çıkmış!
        Fransız seri katil aranırken televizyona çıkmış!
        Yunus ve Zaniolo Galatasaray'a dönebilir!
        Yunus ve Zaniolo Galatasaray'a dönebilir!
        Kayıp gencin cansız bedeni yarı gömülü halde bulundu!
        Kayıp gencin cansız bedeni yarı gömülü halde bulundu!
        Hayatında başka renge yer yok! Yeşil kadın internet fenomeni oldu
        Hayatında başka renge yer yok! Yeşil kadın internet fenomeni oldu
        Beklenen çalışma geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil
        Beklenen çalışma geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil
        Alperen tarihe geçecek: 225 milyon dolar!
        Alperen tarihe geçecek: 225 milyon dolar!
        Kız kardeşini taciz etti! Videosunu paylaştı! Sapık ağabeye de "İyi hal!"
        Kız kardeşini taciz etti! Videosunu paylaştı! Sapık ağabeye de "İyi hal!"
        Bina yıkımında şaşkına çeviren manzara
        Bina yıkımında şaşkına çeviren manzara
        Yapay Zekâ ABD'nin de Kırmızı Kitabı'na tehdit olarak girdi
        Yapay Zekâ ABD'nin de Kırmızı Kitabı'na tehdit olarak girdi
        Bu kez de şarkılarını satıyor
        Bu kez de şarkılarını satıyor
        Minibüs şoförüne magandalar saldırdı!
        Minibüs şoförüne magandalar saldırdı!
        Fenerbahçe, Avrupa'da çeyrek final için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da çeyrek final için sahaya çıkıyor
        Acılı baba taziye bekliyor... Eylem Tok ve oğlu New York'ta!
        Acılı baba taziye bekliyor... Eylem Tok ve oğlu New York'ta!
        Türkülerimizi tanıyor
        Türkülerimizi tanıyor
        Sağlıkçılarda erken emeklilik hakkı
        Sağlıkçılarda erken emeklilik hakkı
        Konut satışlarında 'deprem' etkisi
        Konut satışlarında 'deprem' etkisi
        2022'deki rekor, denetim getirdi
        2022'deki rekor, denetim getirdi