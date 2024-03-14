İş yerinde cinayet! 17 yaşındaki kız arkadaşını öldürdü
Aydın'da kan donduran bir cinayet işlendi. Kentte 19 yaşındaki bir kişi, kız arkadaşı olduğu iddia edilen 17 yaşındaki Ö.A.'yı çalıştığı iş yerinde öldürdü. Cani daha sonra aynı silahla kendi hayatına son verdi
Aydının Nazilli ilçesinde, tartıştığı kızı tabancayla öldüren genç, aynı silahla yaşamına son verdi.
AA'da yer alan habere göre İ.O. (19), kız arkadaşı olduğu iddia edilen Ö.A.'nın (17) çalıştığı iç giyim mağazasına gitti.
ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNDE KURŞUN YAĞDIRDI
Taraflar arasında burada yaşanan tartışma sırasında İ.O. yanındaki tabancayla Ö.A.'ya ateş edip aynı silahla yaşamına son verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri iki gencin de hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenazeler, incelemenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Fotoğraflar: İHA