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        Haberler Müzik Fransız Eleonore türkülerimizi tanıyor

        Fransız Eleonore türkülerimizi tanıyor

        Fransız Eleonore Fourniau, Türkiye'de başlayan müzik kariyeri sonrasında birçok ülkede verdiği konserlere ülkemizin ve türkülerimizin tanıtımını yapıyor. Fourniau'nun Sami Yusuf ile birlikte verdiği konserde seslendirdiği uzun hava türküsüyle de büyük beğeni topladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2024 - 09:47 Güncelleme: 14.03.2024 - 09:50
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        Fransız Eleonore Fourniau, Kaygusuz Abdal'ın 'Var Ey Gönül' adlı uzun hava türküsüyle gündem oldu.

        Paris doğumlu Fransız şarkıcı Eleonore Fourniau, annesiyle babasının akademik görevleri nedeniyle 11 - 14 yaş arasında Özbekistan'da yaşadı.

        ALTIN PORTAKAL KAZANDI

        Görevleri nedeniyle ailesinin Türkiye'ye taşınmasından sonra türkülere ilgi duyan, bağlama çalmasını öğrenen Eleonore Fourniau, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde müzik eğitimi aldı.

        2015'te 'Kalandar Soğuğu' ile 'En İyi Müzik' dalında Antalya Film Festivali'nde 'Altın Portakal' kazanan Fourniau, 2016'da Fransa'ya döndü.

        İKİ GRUBU BULUNUYOR

        Aralarında Fas, Avustralya, İngiltere ve Kanada'nın olduğu birçok ülkede türkülerin de yer aldığı konserler veren Eleonore Fourniau, kariyerini Samaia Trio ve Telli Turnalar gibi müzik gruplarında devam ettiriyor.

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        Eleonore Fourniau'nun repertuvarında sıkça yer verdiği türküler şunlar;

        • Aşkın Şarabı

        • Gitme Turnam Gitme

        • Seherde Bir Bağa Girdim

        • Telli Turnalar

        • Sakın Cahilin Yanına

        • Keklik Gibi Kanadımı Süzemedim

        • Bir Ay Doğar İlk Akşamdan Geceden

        BİR HAYLİ BEĞENİ TOPLADI

        Eleonore Fourniau, Sami Yusuf ile birlikte Fransa'da verdiği "L'Amour Vivant" adlı konserde seslendirdiği uzun havayla da bir hayli beğeni topladı. Fourniau, konserde Kaygusuz Abdal'ın; 'Var Ey Gönül' adlı eserini seslendirdi.

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        #Eleonore Fourniau
        #Sami Yusuf
        #Var Ey Gönül
        #Kaygusuz Abdal
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