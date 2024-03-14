Ülke puanında son durum! Şampiyonlar Ligi müjdesi geldi! UEFA ülke puanı sıralaması güncel durum
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Unions Saint-Gilloise'a 1-0 yenilse de toplamda 3-1'lik skorla çeyrek finale kalmayı başardı. Sarı-lacivertlielr, ilk maçtaki galibiyetiyle ülke puanında en yakın rakiplerimizle aradaki farkı açarken beklediğimiz haber ise İskoçya'dan geldi!
UEFA ülke puanı klasmanında sezona 12. basamaktan giriş yapıp 38,1 puanla 9. sıraya yerleşen Türkiye, Fenerbahçe'nin çeyrek finale yükselmesiyle mutlu sona ulaştı.
Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderebilmek için mutlak gerekli olan ilk 10 sıra hedefi, İskoçya'dan geldi.
UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 maçları oynanırken Rangers, Benfica ile Fenerbahçe ise Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geldi.
Eşleşmenin ilk ayağında Belçika ekibini deplasmanda 3-0 mağlup eden Fenerbahçe bu galibiyetle ülke puanını da 38,1'e yükseltti.
Sarı-lacivertliler iç sahada rakibine 1-0 mağlup olmasına rağmen çeyrek finale kalmayı başardı.
Bir önceki maç ile en yakın rakipleri İskoçya ve Çekya'yla farkı açmıştık ki beklediğimiz haber de İskoçya'dan geldi.
2-2 biten ilk maçın rövanşında Benfica'yı konuk eden Rangers sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.
10. sırada yer alan İskoçya'nın puanı 36,05'te kalırken Rangers bu mağlubiyetle Avrupa'ya veda etti ve İskoçya'yı Avrupa'da temsil eden takım kalmadı.
Geçen haftaya üç takım ile giren 35,55 puanlı Çekya'nın ise UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcisi Slavia Prag, Milan'a 3-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.
Liverpool'a ilk maçta 5-1 yenilen Sparta Prag'ın ise mucizeyi gerçekleştirip tur atlaması dahi Çekya'ya aradaki puan farkını kapamak için yetmeyecek.
İLK 10'U GARANTİLEDİK!
Bu sonuçların ardından UEFA ülke puanı klasmanında 9. sırada yer alan Türkiye, sezonu ilk 10’da bitirmeyi garantiledi.
Böylece 2024-25 Süper Lig şampiyonu, UEFA Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılacak.