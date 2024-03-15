Fenerbahçe'nin Konferans Ligi çeyrek finalindeki muhtemel rakipleri belli oldu!
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda eşleştiği Union Saint-Gilloise'ı saf dışı bırakarak adını son 8 takım arasına yazdırdı. Sarı-lacivertlilerin çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri de belli oldu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu heyecanı, oynanan 8 maçla sona ererken, çeyrek finalistler de belli oldu.
Temsilcimiz Fenerbahçe, 3-0 kazandığı maçın rövanşında Union Saint-Gilloise'a 1-0 mağlup olmasına rağmen adını son 8 takım arasına yazdırdı.
Avrupa'nın üç numaralı kupasında son 8 takım arasına giren sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri de belli oldu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final kuraları 15 Mart Cuma (bugün) saat 16.00'da çekilecek.
İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri:
Fiorentina (İtalya)
Viktoria Plzen (Çekya)
Lille (Fransa)
Aston Villa (İngiltere)