Britanya Vahşi Yaşam Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu
Britanya Vahşi Yaşam Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu. Büyük ödülü çok sayıda midyenin yapıştığı bir futbol topunu fotoğraf makinesiyle ölümsüzleştiren Ryan Stalker kazandı
2024 Britanya Vahşi Yaşam Fotoğraf Ödülleri'ni kazananlar açıklandı. Amatör ve profesyonel fotoğrafçıların 14 bin fotoğraf gönderdiği yarışmada büyük ödülü Ryan Stalker kazandı. Stalker, çok sayıda midyenin yapıştığı bir futbol topunu fotoğraf makinesiyle ölümsüzleştirdi.
Stalker fotoğrafı hakkında "Suyun yüzeyinde sadece bir top gözüküyor fakat suyun altında bir hayvan kolonisi vardı. Dorset'te kıyıya vuran bu futbol topu Atlantik Okyanusu'nu boydan boya geçmiş" dedi.
Öte yandan Yılın Genç Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı Ödülü'nü ise Max Wood kazandı. Britanya Vahşi Yaşam Fotoğraf Ödülleri'nin kategori birincileri şu şekilde:
Kentte Vahşi Yaşam kategorisinin kazananı
Simon Withyman
Siyah & Beyaz kategorisinin kazananı
Robin Dodd
Doğal Ortam kategorisinin kazananı
Daniel Valverde
Hayvan Portreleri kategorisinin kazananı
Mark Williams
Vahşi Ormanlar kategorisinin kazananı
Beech tree grove near Dunbar in East Lothian by Graham Niven
Botanik Britanya kategorisinin kazananı
Jason McCombe
Hayvan Davranışları kategorisinin kazananı
Ian Mason
Gizli Britanya kategorisinin kazananı
Ross Hoddinott
*Haberin görselleri Britanya Vahşi Yaşam Fotoğraf Ödülleri'nin internet sitesinden alınmıştır.