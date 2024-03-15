2024 Britanya Vahşi Yaşam Fotoğraf Ödülleri'ni kazananlar açıklandı. Amatör ve profesyonel fotoğrafçıların 14 bin fotoğraf gönderdiği yarışmada büyük ödülü Ryan Stalker kazandı. Stalker, çok sayıda midyenin yapıştığı bir futbol topunu fotoğraf makinesiyle ölümsüzleştirdi.

Stalker fotoğrafı hakkında "Suyun yüzeyinde sadece bir top gözüküyor fakat suyun altında bir hayvan kolonisi vardı. Dorset'te kıyıya vuran bu futbol topu Atlantik Okyanusu'nu boydan boya geçmiş" dedi.