Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
Son dakika gelişmesi... Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Çeyrek final ilk maçları 9/10 Nisan, rövanş maçları ise 16/17 Nisan tarihlerinde oynanacak. 2023/24 Şampiyonlar Ligi finali 1 Haziran Cumartesi günü Londra'nın Wembley Stadyumu'nda oynanacak
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları, İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri şöyle:
Arsenal - Bayern Münih
Atletico Madrid - Borussia Dortmund
Real Madrid - Manchester City
Paris Saint-Germain - Barcelona
Çeyrek finalde ilk maçlar 9-10 Nisan, rövanşlar ise 16-17 Nisan'da oynanacak.
Yarı final eşleşmeleri:
Atletico Madrid - Borussia Dortmund / Paris Saint-Germain - Barcelona
Arsenal - Bayern Münih / Real Madrid - Manchester City
Yarı finallerin 30 Nisan-1 Mayıs ve 7-8 Mayıs'ta oynanacağı "Devler Ligi"nde final maçı, 1 Haziran'da Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılacak.
2023/24 Şampiyonlar Ligi finali 1 Haziran Cumartesi günü Londra'nın Wembley Stadyumu'nda oynanacak. 'Futbolun Evi' olarak bilinen Wembley, daha önce yedi Avrupa Kupası finaline ev sahipliği yapmıştı.