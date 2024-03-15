Türkiye İstanbul Eyüpsultan'da meydana gelen ve Oğuz Murat Aci adlı gencin hayatını kaybettiği kazayı konuşuyor. Olayın hemen ardından kazaya yol açan 17 yaşındaki T.C., annesi Eylem Tok ile önce Mısır'a ardından da ABD'ye kaçtı. Anne ve oğulun New York'ta taksiye binerken çekilen neşeli halleri ise akıllara durgunluk verdi.

Bugün ise baba Op.Dr. Bülent Cihantimur ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Hakkında adli kontrol talebinde bulunulan baba Cihantimur, ifade verdiği sırada yazılı açıklama yaptı.

Açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Kazanın gerçekleştiği gün, uzun süren bir ameliyat sonrası evime gidip uyudum. Eski eşim Eylem Tok'tan gelen telefon ile kazadan haberdar oldum. Kazadan yaklaşık 1,5 saat sonra Eylem Tok beni aramış. Bana telefon geldiğinde saat gece yarısıydı. Hemen bir taksiyle eski eşim Eylem ve oğlum Timur'un beraber yaşadıkları eve gittim. Oğlum üst kattaydı, şoktaydı ve konuşabilecek durumda değildi. Eylem de o sırada ev içinde dolaşarak telefon görüşmeleri yapıyordu. Oğlumun durumunu iyi görmediğim için onu öncelikle muayeneye götürüp acil müdahale gerektiren bir durumu olup olmadığını anlamak istedim. Bu sırada kazada yaralı ya da ölü olduğu tarafımca da bilinmemekteydi. Eylemin telefonunu kapattım ve öncelikle şokta olan oğlumun acil müdahale gerektiren bir sağlık sorunu olup olmadığını anlayalım, sonra da ehliyeti olmadığı için avukatlara bilgi verip yapılması gerekenleri yapalım dedim. Oğlumu alıp orada bulunan elektrikli aracı kendim kullanarak, kliniğe gitmek için yola çıktım."

"ESKİ EŞİMİ ARADIM TELEFONLARIMI AÇMADI"

"Bu sırada şirketimiz çalışanlarından Ayşe Ceren Saltoğlu'nu bahçede gördüm. Eylem Tok da Ayşe'nin aracına bindi ve arkamızdan gelmeye başladılar. Yolda oğlum ile konuşmaya çalışsam da kazanın etkisiyle dış dünyaya kapalı vaziyetteydi. Bu sırada kullandığım elektrikli araç önce uyarı verdi sonra da şarjı bitti. Bizi izleyen Eylem'in içinde olduğu araç yanımızda durdu. Oğlumu o araca geçirdik ve Eylem'e 'siz kliniğe geçin çocuk hala şokta ben de şoförümüzü aradım onunla geleceğim hemen arkanızdan' dedim. Şoförüm yanıma geldi beni aldı ve kliniğe gittik. Kliniğe gittiğimizde kimse yoktu. Eylem'in çocuğumu yurt dışına götürme planından, kazadaki yaralılardan kazanın büyüklüğünden ve ölüm olayının yaşandığından bu sırada haberim oldu. Eylem'i defalarca kez aramama rağmen telefonlarını açmadı ve en son telefonunu kapattı."

YURT DIŞINA ÇIKARKEN BABANIN İZNİ GEREKİYOR MU?

Öte yandan 17 yaşındaki çocuğun annesiyle birlikte babanın izni olmadan nasıl yurt dışına çıktığı da merak konusu oldu. Habertürk'e değerlendirmede bulunan hukukçular, anne baba ayrı olduğu için ve velayet de annede olduğu için sadece Eylem Tok'un muvafakatnamesinin yeterli olduğunu kaydetti.