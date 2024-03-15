A Millî Takımımızın, 22 Mart’ta Macaristan ve 26 Mart’ta Avusturya ile yapacağı özel maçların aday kadrosu belli oldu.

Vincenzo Montella, Muhammed Şengezer, Ahmetcan Kaplan, Can Uzun ve Semih Kılıçsoy'u ilk kez aday kadroya davet etti.

Ajax'a transfer olduktan sonra uzun süreli sakatlanan Ahmetcan Kaplan, geçen haftalarda sahalara dönüş ve Ajax taraftarının beğenisini kazanmıştı.

Ligde matematiksel olarak şampiyonluk şansı kalmayan Beşiktaş'ın bu sezonki yıldızı olan Semih Kılıçsoy da A Milli Takım'a ilk kez gelecek.

Bundesliga 2 ekiplerinden Nürnberg'te forma giyen ve Almanya Milli Takımı'nın da ilgisi bulunan Can Uzun da aday kadroya davet edildi. Can Uzun'un tercihi ay-yıldız! Haberi Görüntüle O artık A Milli! Haberi Görüntüle ADAY KADRO REKLAM KALECİ: Mert Günok, Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Uğurcan Çakır DEFANS: Mert Müldür, Zeki Çelik, Ahmetcan Kaplan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Cenk Özkacar, Ferdi Kadıoğlu ORTA SAHA: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan FORVET: Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy, Abdülkadir Ömür, Arda Güler, Can Uzun, Enes Ünal, Kenan Yıldız, Yusuf Yazıcı FİKSTÜR 22 Mart Cuma | Macaristan - Türkiye 26 Mart Salı | Avusturya - Türkiye