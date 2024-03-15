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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı! Ahmetcan Kaplan, Semih Kılıçsoy, Arda Güler, Can Uzun... - Futbol Haberleri

        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!

        A Milli Takımımızın, 22 Mart'ta Macaristan ve 26 Mart'ta Avusturya ile yapacağı özel maçların aday kadrosu belli oldu. Muhammed Şengezer, Ahmetcan Kaplan, Semih Kılıçsoy ve Can Uzun ilk kez aday kadroya davet edildiler!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2024 - 14:35 Güncelleme: 15.03.2024 - 14:50
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        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
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        A Millî Takımımızın, 22 Mart’ta Macaristan ve 26 Mart’ta Avusturya ile yapacağı özel maçların aday kadrosu belli oldu.

        Vincenzo Montella, Muhammed Şengezer, Ahmetcan Kaplan, Can Uzun ve Semih Kılıçsoy'u ilk kez aday kadroya davet etti.

        Ajax'a transfer olduktan sonra uzun süreli sakatlanan Ahmetcan Kaplan, geçen haftalarda sahalara dönüş ve Ajax taraftarının beğenisini kazanmıştı.

        Ligde matematiksel olarak şampiyonluk şansı kalmayan Beşiktaş'ın bu sezonki yıldızı olan Semih Kılıçsoy da A Milli Takım'a ilk kez gelecek.

        Bundesliga 2 ekiplerinden Nürnberg'te forma giyen ve Almanya Milli Takımı'nın da ilgisi bulunan Can Uzun da aday kadroya davet edildi.

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        ADAY KADRO

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        KALECİ: Mert Günok, Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Uğurcan Çakır

        DEFANS: Mert Müldür, Zeki Çelik, Ahmetcan Kaplan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Cenk Özkacar, Ferdi Kadıoğlu

        ORTA SAHA: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

        FORVET: Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy, Abdülkadir Ömür, Arda Güler, Can Uzun, Enes Ünal, Kenan Yıldız, Yusuf Yazıcı

        FİKSTÜR

        22 Mart Cuma | Macaristan - Türkiye

        26 Mart Salı | Avusturya - Türkiye

        A Millî Takım'a davet edilen oyuncular, 18 Mart Pazartesi günü saat 11.00'de TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. İlk çalışmasını da aynı gün saat 16.45'te yapacak Ay-Yıldızlılar, Macaristan karşılaşmasının hazırlıklarını bu tesiste sürdürecek.

        A Millî Takım kafilesi, 21 Mart Perşembe günü saat 16.00'da Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gidecek.

        Ay-Yıldızlılar, aynı gün TSİ 19.00'da Macaristan maçının oynanacağı Puskás Arena'da kısa bir yürüyüş yapacak. A Millî Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella ve bir futbolcumuzun düzenleyeceği basın toplantısı da TSİ 19.30'da başlayacak.

        Macaristan - Türkiye müsabakası, 22 Mart Cuma günü TSİ 22.45'te oynanacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

        A Millî Takımımız, Macaristan maçının ardından Avusturya ile oynayacağı ikinci özel maçın hazırlıklarını üç gün süreyle Budapeşte'de sürdürecek.

        A Millîler, Avusturya maçı için 25 Mart Pazartesi günü TSİ 17.30'da THY'ye ait uçakla Budapeşte'den Viyana'ya geçecek.

        Ay-Yıldızlılar, aynı gün TSİ 19.00'da Avusturya maçının oynanacağı Ernst Happel Stadyumu'nda kısa bir yürüyüş yapacak. A Millî Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella ve bir futbolcumuz, yürüyüşün ardından TSİ 19.30'da bir basın toplantısı düzenleyecek.

        Avusturya - Türkiye mücadelesi, 26 Mart Salı günü TSİ 22.45'te başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

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