İspanya'da gündem Arda Güler!
Real Madrid forması giyen Arda Güler, gündemden düşmüyor. İspanyol devinin formasıyla ilk golünü Celta Vigo maçının uzatma dakikalarında atan 19 yaşındaki genç futbolcu, İspanyol medyasında manşetlere çıktı
Real Madrid forması giyen Arda Güler, İspanya'da gündemden düşmüyor.
Celta Vigo filelerine kaydettiği golle adından söz ettiren Arda Güler, İspanya'nın önde gelen gazetelerinden Marca tarafından onurlandırıldı.
Marca, Real Madrid tarihinde gol atan 416. futbolcu olan Arda'yı 1. sayfasından okuyucularıyla buluşturdu.
Madrid'de gol sevinci yaşayan 415 futbolcunun sadece isimleri yazılırken; milli yıldızımız kendi fotoğrafıyla sayfada yer aldı.
416 kişilik listede Cristiano Ronaldo attığı 451 golle ilk sırada yer alıyor.
İşte Marca'nın o kapağı...
Arda Güler, Real Madrid formasıyla 6 maçta 93 dakika sahada kaldı ve 1 kez gol sevinci yaşadı.
TARİHE GEÇTİ
Arda Güler, Real Madrid formasıyla La Liga tarihinde gol atan ilk 2005 ve sonrası doğumlu oyuncu oldu.
GELECEĞİ MERAK KONUSU OLDU
Real Madrid Başkanı Florentino Perez, yaz transfer döneminde kiralık olarak takımdan ayrılması beklenen Arda Güler hakkında flaş bir karar aldı.
İspanyol basınında yer alan haberlere göre; aldığı kısa sürelerde olumlu işler yapan ve yüksek antrenman performansına karşın yıldızlarla dolu kadroda süre bulmakta zorlanıyor.
Ancak Arda Güler için Florentino Perez ve kulübün 2 numarası Jose Angel Sanchez, 'kiralanmayacak' kararı aldı.
ANCELOTTİ NELER SÖYLEDİ?
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Celta Vigo'ya karşı alınan 4-0'lık galibiyette takımın son golünü atan Arda Güler'in büyük bir yetenek olduğunu ve Real Madrid'de çok büyük bir geleceğin onu beklediğini söyledi.
Anclelotti, maç sonunda sahada sarılarak tebrik ettiği Arda ile ilgili gelen bir soruya, "Çok az süre aldı ama bir şeyler yapacağından emindim. Büyük bir yetenek. Çok güzel bir gol oldu. Burada çok büyük bir geleceği var. Bundan çok eminiz." şeklinde konuştu.
ARDA GÜLER'DEN AÇIKLAMALAR
Real Madrid formasıyla ilk golünü kaydeden Arda Güler, 4-0 kazandıkları Celta Vigo maçının ardından açıklamalarda bulundu.
"Böylesine muhteşem bir atmosferde gol atmak harikaydı. Çok mutluyum, umarım daha çok gol atarım ve bunun için çok çalışacağım"
"İyi bir maçtı, 4-0'lık galibiyet için tüm takımımı kutluyorum, ilk golümü attığım için çok mutluyum. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim, şu ana kadar zor bir sezon geçirdim, umarım bugünden sonra daha iyi şeyler olur"
"Real Madrid'de olmaktan çok mutluyum, burası dünyanın en iyi kulübü ve zor olsa da bunun üstesinden gelebilecek kaliteye ve karaktere sahip olduğumu düşünüyorum. Daha önce de söylediğim gibi, umarım daha iyi şeyler olacak. Birebirde kalecinin önündeyken pozisyon kaybettiğini gördüm ve topu sağıma alıp şutumu çektim. Neyse ki gol oldu ve çok mutluyum."