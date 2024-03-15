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        Haberler Gündem Güncel Terminal filmini akıllara getirmişti! İranlı akademisyenle ilgili yeni gelişme - Güncel haberler

        İstanbul Havalimanı'nda yaşayan İranlı akademisyen Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü

        Terminal filmindeki Tom Hanks'in başrolünü oynadığı karaktere benzetilen ve 2 aydan bu yana İstanbul Havalimanı'nda bekleyen İranlı akademisyen Dr. Shiva Kaviani ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kanada'da oturum süresi dolduğu için vize başvurusu kabul edilmeyen Kaviani, İran'a da gitmek istemeyince havalimanı polisi tarafından Silivri'deki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 17:05 Güncelleme: 15.03.2024 - 17:05
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        Havalimanında bekleyen İranlı akademisyenle ilgili yeni gelişme!
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        İranlı akademisyen Dr. Shiva Kaviani Kanada'da oturum süresi dolduğu için vize başvurusu kabul edilmemişti. İran'a da gitmek istemeyen akademisyen yaklaşık 2 ay boyunca İstanbul Havalimanı'nda hayatını sürdürmek zorunda kalmıştı.

        DHA'da yer alan habere göre Dr. Shiva Kaviani havalimanı polisi tarafından Silivri'deki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Bir dönem Kanada'nın Toronto kentinde hayatını sürdüren ve oturum süresi dolan İranlı akademisyen Dr. Shiva Kaviani, ülkesi İran'a geri dönmüş ve buradan Kanada'ya geri dönmek için vize başvurusunda bulunmuştu. Ret cevabı alan İranlı akademisyen Ocak ayında Gürbulak Sınır Kapısından Türkiye'ye girmiş ardından da Kanada'ya yeniden vize başvurusu yapmak için Ankara'ya gitmişti. Buradan da ret cevabı alan akademisyen İstanbul Havalimanı'na geri dönmüştü. İranlı akademisyen Dr. Shiva Kaviani'nin durumu Tom Hanks'in başrolünü oynadığı Terminal filmini akıllara getirmişti.

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        KANADA'YA GİDEMEDİ; İRAN'A DA GERİ DÖNMEK İSTEMEDİ

        Vize başvurusu reddedildiği için Kanada'ya gidemeyen, İran'a da dönmek istemeyen Dr. Kaviani yaklaşık 2 ay boyunca İstanbul Havalimanında hayatını sürdürdü. İranlı kadın yolcunun haberinin yapılmasının ardından havalimanı polisi, İl Göç Müdürlüğüyle irtibata geçti. Yapılan görüşmeler sonrasında İranlı Dr. Shiva Kaviani, işlemlerinin tamamlanması için İl Göç Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. İranlı akademisyen işlemleri tamamlanana kadar Silivri'deki Geri Gönderme Merkezinde kalacak.

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        TERMİNAL FİLMİNE BENZETİLDİ

        Kaviani'nin havalimanında bekleyişiyle ilgili kısım Tom Hanks'in başrol oynadığı The Terminal filmine benzetildi. Filmde Krakozhia isimli bir ülkenin vatandaşı olan Viktor Navorski, New York JFK havalimanına giriş yaptığı an pasaportunun geçersiz olması nedeniyle Amerika'ya girme hakkını kaybediyor.

        Ülkesine geri dönmek zorunda kalan talihsiz adam bu esnada havaalanında televizyonda yayınlanan haber bültenindeki bir habere takılıyor. Ülkesi Krakozhia'da sivil savaş çıkmıştır ve ABD artık ülkesini resmi olarak tanımamaktadır. Bu nedenle ABD karasularına giremeyen adam, aynı sebepten dolayı kendi ülkesine de dönememektedir. Pasaport ve kimliği geçersiz olan Viktor'un yapabileceği tek şey dilini bile bilmediği bu ülkenin havaalanında yaşamayı öğrenmektir.

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