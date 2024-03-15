İranlı akademisyen Dr. Shiva Kaviani Kanada'da oturum süresi dolduğu için vize başvurusu kabul edilmemişti. İran'a da gitmek istemeyen akademisyen yaklaşık 2 ay boyunca İstanbul Havalimanı'nda hayatını sürdürmek zorunda kalmıştı.

DHA'da yer alan habere göre Dr. Shiva Kaviani havalimanı polisi tarafından Silivri'deki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Bir dönem Kanada'nın Toronto kentinde hayatını sürdüren ve oturum süresi dolan İranlı akademisyen Dr. Shiva Kaviani, ülkesi İran'a geri dönmüş ve buradan Kanada'ya geri dönmek için vize başvurusunda bulunmuştu. Ret cevabı alan İranlı akademisyen Ocak ayında Gürbulak Sınır Kapısından Türkiye'ye girmiş ardından da Kanada'ya yeniden vize başvurusu yapmak için Ankara'ya gitmişti. Buradan da ret cevabı alan akademisyen İstanbul Havalimanı'na geri dönmüştü. İranlı akademisyen Dr. Shiva Kaviani'nin durumu Tom Hanks'in başrolünü oynadığı Terminal filmini akıllara getirmişti. REKLAM

KANADA'YA GİDEMEDİ; İRAN'A DA GERİ DÖNMEK İSTEMEDİ Vize başvurusu reddedildiği için Kanada'ya gidemeyen, İran'a da dönmek istemeyen Dr. Kaviani yaklaşık 2 ay boyunca İstanbul Havalimanında hayatını sürdürdü. İranlı kadın yolcunun haberinin yapılmasının ardından havalimanı polisi, İl Göç Müdürlüğüyle irtibata geçti. Yapılan görüşmeler sonrasında İranlı Dr. Shiva Kaviani, işlemlerinin tamamlanması için İl Göç Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. İranlı akademisyen işlemleri tamamlanana kadar Silivri'deki Geri Gönderme Merkezinde kalacak.

REKLAM TERMİNAL FİLMİNE BENZETİLDİ Kaviani'nin havalimanında bekleyişiyle ilgili kısım Tom Hanks'in başrol oynadığı The Terminal filmine benzetildi. Filmde Krakozhia isimli bir ülkenin vatandaşı olan Viktor Navorski, New York JFK havalimanına giriş yaptığı an pasaportunun geçersiz olması nedeniyle Amerika'ya girme hakkını kaybediyor.