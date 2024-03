İranlı akademisyen Dr. Shiva Kaviani Kanada'da oturum süresi dolduğu için vize başvurusu kabul edilmemişti. İran'a da gitmek istemeyen akademisyen yaklaşık 2 ay boyunca İstanbul Havalimanı'nda hayatını sürdürmek zorunda kalmıştı.

DHA'da yer alan habere göre Dr. Shiva Kaviani havalimanı polisi tarafından Silivri'deki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

TERMİNAL FİLMİNE BENZETİLDİ

Kaviani'nin havalimanında bekleyişiyle ilgili kısım Tom Hanks'in başrol oynadığı The Terminal filmine benzetildi. Filmde Krakozhia isimli bir ülkenin vatandaşı olan Viktor Navorski, New York JFK havalimanına giriş yaptığı an pasaportunun geçersiz olması nedeniyle Amerika'ya girme hakkını kaybediyor.