Bu canlar kendiliğinden engelli kalmadı. İnsanlar tarafından engelli kalan canlar. Arka ayakları tutmayanlardan bir tanesi araziye girip tavuk yediği için şiddet uygulanıp beli kırılan bir can. Bir tanesi 'arsamın içine girdi' denilip pompalı tüfekle vurulan can. Bir tanesi 'hızlı gideceğim' diye önüne bakmadan basıp gittiği için engelli kalan can.