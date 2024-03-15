Hem personellerimiz götürüyor, hem ben gezmeye çıkarken onları gezdiriyorum. Onlar da çok mutlu oldular. Hem insan yüzü gördüler, hem etrafı gördüler, hem nerede yaşadığımızın farkında oldular" dedi.Bakımevinde bulunan köpeklerin sahiplendirildiğini; ancak engelli köpeklere kendisinin baktığını belirten Buket Özgünlü, "Babam da engelli olduğu için onlara nasıl bakılması gerektiğini ben daha iyi biliyorum.