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        Haberler Ekonomi Teknoloji TikTok CEO'sundan yasaklamaya karşı açıklama: 300 bin kişi işini kaybedebilir - Teknoloji Haberleri

        TikTok CEO'sundan yasaklamaya karşı açıklama geldi

        TikTok ABD gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. Ünlü uygulamanın yasaklanmasına ilişkin yapılan oylamanın ardından TikTok CEO'sundan konu ile ilgili sosyal medya paylaşımı geldi. Videoda CEO Shou Zi Chew, "Bu yasak onaylanırsa 300 bin ABD'li işini kaybedebilir" ifadelerini kullandı

        Giriş: 15.03.2024 - 13:49 Güncelleme: 15.03.2024 - 13:49
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        TikTok: 300 bin kişi işini kaybeder
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        Son dönemin en çok tartışılan sosyal medya uygulamalarından TikTok için Amerika Temsilciler Meclisi, Çinli sahibi ByteDance'in uygulamayı başka bir milliyetten bir sahibe satmasını zorunlu kılacak veya yasaklanmasına sebep olacak bir yasa tasarısı üzerinde oylama gerçekleştirdi.

        165 GÜN SÜRE VERİLECEK

        Ülkede 170 milyon kullanıcısı bulunan sosyal medya platformunun kaderini oylamasının ardından ABD'deki Temsilciler Meclisi TikTok'a baskı yasasını geçirmek için 352'ye 65 oy vererek yasaya ilk onayı verdi.

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        Yasa tasarısına göre Çinli ByteDance şirketine TikTok'u satması için 165 gün süre verilecek.

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        TIKTOK CEO'SUNDAN YANIT GELDİ!

        TikTok CEO'su sosyal medya üzerinden, Amerikalı TikTok fenomenlerine şöyle seslendi:

        "Bu uygulama bir kanuna dönüştürülürse, diğer sosyal medya firmalarını da etkileyecek bir harekete dönüşebilir. Bununla birlikte küçük işletmelerin ve yaratıcıların milyarlarca dolar gelirini de elinden alacak. Eğer TikTok ülkenizde engellenirse, 300.000'den fazla kişi işini kaybedecek. Direnin."

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