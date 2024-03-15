Son dönemin en çok tartışılan sosyal medya uygulamalarından TikTok için Amerika Temsilciler Meclisi, Çinli sahibi ByteDance'in uygulamayı başka bir milliyetten bir sahibe satmasını zorunlu kılacak veya yasaklanmasına sebep olacak bir yasa tasarısı üzerinde oylama gerçekleştirdi.

165 GÜN SÜRE VERİLECEK

Ülkede 170 milyon kullanıcısı bulunan sosyal medya platformunun kaderini oylamasının ardından ABD'deki Temsilciler Meclisi TikTok'a baskı yasasını geçirmek için 352'ye 65 oy vererek yasaya ilk onayı verdi.

ABD: Ya satacak ya yasaklanacak! Haberi Görüntüle

Yasa tasarısına göre Çinli ByteDance şirketine TikTok'u satması için 165 gün süre verilecek.

REKLAM

TIKTOK CEO'SUNDAN YANIT GELDİ!

TikTok CEO'su sosyal medya üzerinden, Amerikalı TikTok fenomenlerine şöyle seslendi:

"Bu uygulama bir kanuna dönüştürülürse, diğer sosyal medya firmalarını da etkileyecek bir harekete dönüşebilir. Bununla birlikte küçük işletmelerin ve yaratıcıların milyarlarca dolar gelirini de elinden alacak. Eğer TikTok ülkenizde engellenirse, 300.000'den fazla kişi işini kaybedecek. Direnin."