Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ve yarı final kuralarının çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı. Avrupa'nın kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Avrupa Ligi 2023-2024 sezonunun finali İrlanda'nın başkenti Dublin'de bulunan Dublin Arena'da 22 Mayıs Çarşamba günü yapılacak
Avrupa’nın kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.
Kurada son 16 turunda rakiplerini eleyen Atalanta (İtalya), Bayer Leverkusen (Almanya), Liverpool (İngiltere), West Ham United (İngiltere), Benfica (Portekiz), Milan (İtalya), Olimpik Marsilya (Fransa) ve Roma (İtalya) yer aldı. Kura çekimini, daha önce Sevilla forması giyerken bu kupayı kaldıran İspanyol eski futbolcu Fernando Llorente gerçekleştirdi.
UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final eşleşmeleri şöyle:
Milan - Roma
Liverpool - Atalanta
Leverkusen - West Ham
Benfica - Marsilya
Yarı final eşleşmeleri ise şu şekilde:
Benfica - Olimpik Marsilya / Liverpool - Atalanta
Milan - Roma / Bayer Leverkusen - West Ham United
Turnuvanın çeyrek final ilk maçları 11 Nisan’da, rövanş müsabakaları ise 18 Nisan’da oynanacak. Finale kalacak takımların belli olacağı yarı finalde ise ilk maçlar ise 2 Mayıs’ta, ikinci karşılaşmalar 9 Mayıs’ta gerçekleşecek. UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 sezonunun finali de İrlanda’nın başkenti Dublin’de bulunan Dublin Arena'da 22 Mayıs Çarşamba günü yapılacak.