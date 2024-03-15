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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi çeyrek finalindeki rakibi Olympiakos oldu - Son dakika spor haberleri - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'nin Konferans Ligi çeyrek finalindeki rakibi belli oldu

        Son dakika gelişmesi... UEFA Konferans Ligi'nde kuralar çekildi. Çeyrek finalde ilk maçlar 11 Nisan, rövanşlar ise 18 Nisan'da oynanacak. Yarı finallerin 2 Mayıs ve 9 Mayıs'ta oynanacağı Konferans Ligi'nde final maçı, 29 Mayıs'ta Yunanitan'daki Ayasofya Stadyumu'nda yapılacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2024 - 16:11 Güncelleme: 15.03.2024 - 16:29
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        Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Yunanista'nın Olympiakos takımıyla eşleşti.

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        İşte Konferans Ligi çeyrek final eşleşmeleri:

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        Club Brugge - PAOK

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        Olympiakos - FENERBAHÇE

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        Aston Villa - Lille

        6

        Viktoria Plzen - Fiorentina

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        Konferans Ligi Yarı final eşleşmeleri ise şöyle:

        Viktoria Plzen - Fiorentina / Club Brugge - PAOK

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        Aston Villa - Lille / Olympiakos - Fenerbahçe

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        MAÇLAR NE ZAMAN?

        Konferans Ligi çeyrek final maçları 11 Nisan ve 18 Nisan'da oynanacak.

        Temsilcimiz bu turu da geçmesi halinde 2 Mayıs ve 9 Mayıs'taki yarı final müsabakalarında final mücadelesi verecek.

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        Final ise 29 Mayıs'ta Atina'daki Ayasofya Stadı'nda (AEK Arena) oynanacak.

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