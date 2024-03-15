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        Haberler Dünya En güçlü roketle iletişim kesildi: Spacex ilk kez yörüngeye ulaşan Starship'e ulaşamıyor

        En güçlü roketle iletişim kesildi: Spacex ilk kez yörüngeye ulaşan Starship'e ulaşamıyor

        SpaceX'in geliştirdiği dünyanın en büyük ve en güçlü uzay roketi unvanına Starship, 3. test uçuşunda ilk kez yörüngeye çıktı, ancak bir süre sonra roketle iletişim kesildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 15.03.2024 - 07:50 Güncelleme: 15.03.2024 - 08:26
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        ABD'li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in Starship roketi 3. test uçuşunda ilk kez yörüngeye çıktı, ancak bir süre sonra Starship ile iletişim kesildi.

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        SpaceX'in geliştirdiği dünyanın en büyük ve en güçlü uzay roketi unvanına sahip olan Starship, 3. test uçuşu için ABD'nin Texas eyaletindeki Starbase alanından dün TSİ 16.35'te başarılı şekilde fırlatıldı.

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        Uçuştan yaklaşık 3 dakika sonra, Super Heavy olarak bilinen birinci kademe güçlendirici, üst kademe Starship'ten başarılı şekilde ayrıldı. Starship, ilk kez yörüngeye çıkmayı başardı.

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        Birinci kademe güçlendirici Super Heavy ayrılmanın ardından Meksika Körfezi'nde suya çakıldı. Hint Okyanusu'na inmesi beklenen Starship ile ise atmosfere yeniden girişi sırasında iletişim koptu.

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        SpaceX, Starship’in atmosfere girişi sırasında infilak ettiğini değerlendirdiklerini açıkladı.

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        Starship, geçtiğimiz sene kasım ayında yapılan ikinci test uçuşunda fırlatmadan yaklaşık 2,5 dakika sonra havada infilak etmiş, nisan ayındaki ilk test uçuşunda ise fırlatmadan yaklaşık 4 dakika sonra motorlarda gerçekleşen arıza nedeniyle patlayarak Meksika Körfezi’ne düşmüştü.

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        *Haberin görselleri Associated Press ve SpaceX tarafından servis edilmiştir.

        #SpaceX
        #Starship
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