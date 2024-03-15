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        Haberler Gündem Hava Durumu SON DAKİKA: Bu bölgeler dikkat! Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı! - 15 MART HAVA DURUMU

        Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu bölgeleri yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri karla karışık yağmurlu olacak. Yağışların; Şırnak, Adana, Hatay, Siirt ve Hakkâri'de kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece düşmesi bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2024 - 07:39 Güncelleme: 15.03.2024 - 07:39
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        İstanbul

        Yağmurlu 11°

        Ankara

        Yağmurlu 14°

        İzmir

        Güneşli 17°

        Antalya

        Güneşli 19°

        Trabzon

        Yağmurlu 12°

        Bursa

        Yağmurlu 10°

        Adana

        Yağmurlu 17°

        Diyarbakır

        Yağmurlu 14°

        Gaziantep

        Yağmurlu 13°

        Ağrı

        Yağmurlu 10°

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

        TOZ TAŞINIMI UYARISI

        Güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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