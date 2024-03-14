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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise: 0-1 (MAÇ SONUCU) - Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finalde! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise: 0-1 (MAÇ SONUCU)

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final biletini söktü aldı! Sarı-lacivertliler, 3-0'ın rövanşında konuk ettiği Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'a 1-0 mağlup olmasına rağmen adını son 8 takım arasına yazdırmayı başardı. Union Saint-Gilloise'ın galibiyet golünü Rasmussen kaydetti.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 14.03.2024 - 19:34 Güncelleme: 14.03.2024 - 22:51
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        Çeyrek zafer!
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        Avrupa kupalarındaki tek temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yürüyüşüne devam ediyor... Sarı-lacivertliler, son 16 turu ilk maçında deplasmanda 3-0 mağlup ettiği Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ı rövanş maçında Kadıköy'de konuk etti.

        İlk maçtaki skor avantajını koruyan Fenerbahçe, rakibine 1-0 mağlup olmasına rağmen adını çeyrek finale yazdırdı.

        Saint-Gilloise'a galibiyeti getiren golü 68. dakikada Rasmussen kaydetti.

        RAKİP BELLİ OLUYOR

        Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalindeki rakibi 15 Mart Cuma günü çekilecek kuranın ardından belli olacak. İsviçre'de gerçekleştirilecek kura çekimi TSİ 16.00'da başlayacak.

        MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ

        MAÇTAN DAKİKALAR

        3. dakikada Kent'in ters topuyla ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan İrfan Can Kahveci, Szymanski ile yaptığı verkaçla altıpasın sağında topla buluştu. İrfan'ın bekletmeden şutunda kaleye giden topa ayak sokan savunma meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.

        10. dakikada soldan savunma arkasına derinlemesine pasa hareketlenen Rasmussen'in çizgiden ortasında penaltı noktası civarında topu kontrol eden Nilsson'un müsait durumda şutunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.

        21. dakikada sağdan İrfan Can'ın ortasına penaltı noktasının hemen önünde yükselen Szymanski'nin kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

        32. dakikada kaleci İrfan Can Kahveci'nin pas hatasında topu kapan Eckert'in karşı karşıya durumda şutunda İrfan Can hatasını telafi etti.

        61. dakikada hücum yönünün sağından Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşuna ön direkte yükselen Oosterwolde'nin kafa vuruşunda top auta gitti.

        68. dakikada konuk ekip öne geçti. Soldan Lapoussin'in ortasına altıpas çizgisinde iyi yükselen Rasmussen'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.

        76. dakikada hücum yönünün solundan Puertas'ın kullandığı köşe vuruşuna arka direkte iyi yükselen Terho'nun kafa vuruşunda Djiku, topu kale çizgisinden kornere uzaklaştırdı.

        85. dakikada Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşuna altıpasta yükselen Dzeko'nun kafa vuruşunda top kalecide kaldı.

        Stat: Ülker

        Hakemler: Nikola Dabanovic, Vladan Todorovic, Srdan Jovanovic (Karadağ)

        Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Djiku, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred (Dk. 62 Zajc), İrfan Can Kahveci (Dk. 62 Tadic), Szymanski, Kent (Dk. 75 Mert Hakan Yandaş (Dk. 90+2 Zeki Dursun), Batshuayi (Dk. 75 Dzeko)

        Union Saint-Gilloise: Lindner, Terho, Castro-Montes, Vanhoutte, Machida (Dk. 88 Tshilanda), Lapoussin, Amani (Dk. 67 Puertas), Rasmussen, Sadiki, Nilsson (Dk. 67 Teklab), Eckert (Dk. 88 Huygevelde)

        Gol: Dk. 68 Rasmussen (Union Saint-Gilloise)

        Sarı kartlar: Dk. 38 İsmail Yüksek, Dk. 87 İrfan Can Eğribayat (Fenerbahçe), Dk. 87 Eckert (Union Saint-Gilloise)

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