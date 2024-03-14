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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu A Milli Takım'ın EURO 2024'te giyeceği formalar internete sızdı - Futbol Haberleri

        A Milli Takım'ın EURO 2024'te giyeceği formalar internete sızdı

        Almanya'da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan A Milli Takım'ın turnuvada giyeceği formaların sosyal medyada sızdığı iddia edildi. İşte Copa Amerika ve EURO 2024'te mücadele edecek bazı takımların milli formaları...

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        Habertürk
        Giriş: 14.03.2024 - 15:59 Güncelleme: 14.03.2024 - 16:12
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        A Milli Takım; 14 Haziran - 14 Temmuz 2024 tarihleri arasında Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda boy gösterecek. Tarihinde ilk kez eleme grubunu lider bitirerek bir organizasyona adını yazdıran Ay-Yıldızlı ekibimizin, bu dev turnuvada giyeceği formalar ortaya çıktı.

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        Kura çekimine ikinci torbadan katılan A Milli Takımımız, Portekiz, Çekya ve Play-off C galibi (Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg) ile beraber F Grubu'nda yer alacak.

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        Peru

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        Kuzey İrlanda

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        Macaristan

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        Macaristan

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        Copa America 2024

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        İsviçre

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        İsviçre

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        Hırvatistan

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        Belçika

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