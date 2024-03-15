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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eylem Tok ve oğlu son dakika: O fotoğrafları çeken konuştu! "Rahatlıkları şoke etti!"

        O fotoğrafları çeken konuştu! "Rahatlıkları şoke etti!"

        İstanbul Eyüpsultan'da ehliyetsiz kullandığı otomobille, Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki T.C. ile onu ABD'ye kaçıran annesi Eylem Tok, New York'ta görüntülenmişti. Neşeli ve rahat tavırlarıyla dikkat çeken anne ile oğlunun fotoğraflarını çeken Gözde G., firari anne ile oğlunun tavırlarını, "Yaklaştım, neşe ve kahkaha içerisinde yürüdüklerini görünce açıkçası kanıma dokundu. Rahatlıklarını görünce şok oldum" diye anlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 07:47 Güncelleme: 15.03.2024 - 07:57
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        O fotoğrafları çeken konuştu! "Kanıma dokundu!"
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        İstanbul Eyüpsultan'da, arıza yaptığı için emniyet şeridine çekilen ATV'lere çarparak Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki T.C ve onu önce Mısır'a daha sonra ABD'ye kaçıran annesi Eylem Tok, New York'ta görüldü.

        ANNE-OĞULU FARK EDİP FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİ

        DHA'da yer alan habere göre Manhattan'da taksi arayan anne ile oğlunu fark eden Gözde G., yaklaşarak fotoğraflarını çekti.

        ÇEKİME RAĞMEN RAHAT DAVRANDILAR

        Fotoğraflarının çekildiğini fark etmelerine rağmen rahat tavırlarıyla dikkat çeken Eylem Tok ve T.C bindikleri taksiyle uzaklaştı.

        "BU OLAYI YAKINDAN TAKİP EDİYORDUM"

        O anları görüntüleyen Gözde G., "13 Mart Çarşamba günü, Amerika saatiyle akşam 17.00 civarında, Manhattan'da 57. Sokak ve 6. Cadde arasında bir sokak öteden fark ettim onları. Bu olayı yakından takip ediyordum.

        "RAHATLIKLARI KANIMA DOKUNDU"

        Yaklaştım, neşe ve kahkaha içerisinde yürüdüklerini görünce açıkçası kanıma dokundu. Rahatlıklarını görünce şok oldum. Taksi aramaya başladılar.

        "ÜZERİNDE KAÇARKEN GİYDİĞİ KIYAFET VARDI"

        Bindikleri taksinin plakasıyla beraber fotoğraflarını çektim. Benim fotoğraf çektiğimi görünce muhtemelen başka bir sokakta o taksiden inmişlerdir. Sarı taksi kullandılar. Çocuğun üzerinde Türkiye'den kaçarken giydiği aynı kıyafetleri vardı.

        "YAKALANMALARI İÇİN PAYLAŞTIM"

        Kendileriyle konuşmadım. Yakalanmalarına yardımcı olmak için fotoğrafları hemen paylaşma çabasına girdim" diye konuştu.

        Amerika'da yaşayan Türk vatandaşı Gözde G. soyadının açık yazılmasını istemedi.

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