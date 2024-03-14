Korkunç saldırı Balıkesir Ayvalık'ta meydana geldi. İlçede bir minibüste şoförlük yapan A.G., trafik magandaları tarafından saldırıya uğradı.

Habertürk'e yaşadıklarını anlatan A.G., şunları kaydetti: "Geçtiğimiz salı günü bir arkadaşımın ricası üzerine minibüsünde 1 günlüğüne şoförlük yaptım. Bu sırada bir araç yolda kural ihlali yaptı. Neredeyse kazaya sebep olacaktı. Sadece korna ile uyarıda bulundum. Birden bire önümü kestiler. Gelip kapımı açıp bana saldırdılar."