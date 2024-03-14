Kepçe yıktı, yan binadaki tuvalet açıkta kaldı

İstanbul’da yıkımı yapılan binanın yanındaki evin tuvalet duvarı olmadığı anlaşıldı İstanbul Bahçelievler'de yapılan bir yıkım sırasında yan binanın duvarı olmadığı ortaya çıktı. Yıkım sonrası dairenin tuvaleti açıkta kaldı.

Anadolu Ajansı Giriş: 14.03.2024 - 20:25 Güncelleme: 14.03.2024 - 20:25 facebook

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