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        Haberler Gündem Kepçe yıktı, yan binadaki tuvalet açıkta kaldı

        İstanbul’da yıkımı yapılan binanın yanındaki evin tuvalet duvarı olmadığı anlaşıldı

        İstanbul Bahçelievler'de yapılan bir yıkım sırasında yan binanın duvarı olmadığı ortaya çıktı. Yıkım sonrası dairenin tuvaleti açıkta kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 20:25 Güncelleme: 14.03.2024 - 20:25
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        Kepçe yıktı, yan binadaki tuvalet açıkta kaldı
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        Bahçelievler’de, yıkımı gerçekleştirilen binanın bitişiğindeki apartman dairesinin tuvalet duvarı olmadığı ortaya çıktı.

        Zafer Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm nedeniyle bir binanın yıkımı gerçekleştirildi. Yıkım tamamlandıktan sonra bitişiğindeki 5 katlı apartmanın 3. katına ait tuvaletin duvarının olmadığı görüldü.

        Tuvalet kısmı tamamen açık olan dairede yaşayanlar tedbir amacıyla evden ayrıldı.

        Mahalle sakinlerinden Mahmut Bektaş, ilginç bir görüntünün oluştuğunu belirterek, “Yıkımdan sonra anlaşılıyor ki bu dairenin tuvaletine ait duvar yok. Yıkılan apartmanla sıfıra sıfır yapmışlar” dedi.

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