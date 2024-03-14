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        Denizli'de karısını bıçakla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, karısını bıçakla öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 18:32 Güncelleme: 14.03.2024 - 18:32
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        Denizli'de karısını bıçakla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
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        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, karısını bıçakla öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

        Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık M.T. ile maktulün iki kız kardeşi ve taraf avukatları katıldı.

        Mahkemede son sözü sorulan sanık, yaşananlar için üzgün ve pişman olduğunu, olayların buraya gelmesini hiç istemediğini söyledi.

        Mahkeme heyeti, sanığa "eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi, ayrıca haksız tahrik ve takdir indirimleri uygulamadı.

        - Olay

        Merkezefendi ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan M.T, 18 Aralık 2022'de, eşi Hülya T'yi evde bıçakla öldürmüştü.

        Sanık hakkında "eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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