Nijerya'da okuldaki 286 öğrenci ve personel kaçırıldı: 600 bin doları aşkın fidye talep ettiler!
Geçen hafta Nijerya'da bulunan okuldaki 286 öğrenci ve okul çalışanını kaçıran kişilerin rehin aldıkları kişileri serbest bırakmak için 620 bin dolar fidye istediği öğrenildi
Nijerya'nın kuzeyindeki bir okulda geçen hafta gerçekleşen olayda 286 öğrenci ve personel kaçırıldı. Reuters'ın haberine göre, rehineleri serbest bırakmak için 1 milyar naira (620.462 dolar) talep edildi.
7 Mart günü, Kuriga kasabasındaki bir okulda yaşça büyük ve küçük çocuklar ile okul personeli kaçırılmıştı.
Rehine aileleri adına sözcülük yapan Jubril Aminu, kendisine bir telefon geldiğini söyledi ve 1 milyar naira fidye talep ettiklerini söyledi.
Aminu, kendisinin gizli numaradan arandığını ve arayan numaranın bulunması yönünde çalışmalar başlatıldığını belirtti.
Aminu, "Fidyenin 20 gün içinde ödenmesini emrettiler. Fidyenin ödenmemesi durumunda kaçırdıkları herkesi öldüreceklerini söylediler" dedi.
Bu bölgede 2021'den bu yana kaçırma olaylarının yaşanıyor. CNN'de yer alan habere göre, 2021 yılında 140 öğrenci silahlı kişiler tarafından kaçırılmıştı.