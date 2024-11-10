Maganda kurşunu genç kızı hayattan kopardı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, bir düğünde havaya rastgele açılan ateş sonucu merminin isabet ettiği Reyhan Sağ (19) hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Viranşehir’e bağlı Yaban Mahallesi’nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte bir akrabasının düğününe katılan Reyhan Sağ, düğün alanında bulunduğu sırada, aralarında korucuların da bulunduğu kişiler tabanca ve tüfeklerle havaya ateş açtı. Bu sırada seken mermilerden biri Reyhan Sağ’a isabet etti. Kim tarafından ateşlediği bilinmeyen silahtan çıkan merminin isabet etmesiyle vurulan genç kız, kanlar içinde yere yığıldı. İhbarla gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Sağ, Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Genç kız tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından Sağ’ın cenazesi ailesine teslim edildi.

VALI ŞILDAK: 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada düğünde havaya ateş açan düğün sahibi ve 2 güvenlik korucusu dahil 5 kişinin görüntülerinin tespit edilerek gözaltına alındığını belirtti. Vali Şıldak, “Bu kişiler hakkında adli soruşturmanın yanı sıra valilik genel emrine aykırı davrandıkları için idari para cezası uygulanmıştır. Güvenlik korucuları hakkında ise ayrıca idari soruşturma başlatılmış ve görevden uzaklaştırılmışlardır” dedi. Vali Şıldak, olayla ilgili sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi: