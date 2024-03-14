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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kulübesi yakılarak öldürülen Şila'nın katili için yeni karar! - Güncel haberler

        Cezası artırıldı! Kulübesi ateşe verilerek öldürülen Şila'nın katili için yeni karar!

        İzmir'de Şila adlı Pitbull cinsi köpeği kulübesini ateşe vererek öldüren sanığın cezası artırıldı. 'İyi hal' indirimi ile 1 yıl 8 ay hapis cezası alıp tutuklu kaldığı 72 günün ardından tahliye edilen Ömer Faruk Baki'nin cezası, istinaf mahkemesinde 4 yıla çıkarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 16:36 Güncelleme: 14.03.2024 - 16:36
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        Yakılarak öldürülen Şila'nın katili için yeni karar!
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        İzmir'in Seferihisar ilçesinde, 'Şila' isimli 2,5 yaşındaki pitbull cinsi köpeği kulübesini ateşe vererek öldürdüğü suçlamasıyla yargılandığı davada 'iyi hal' indirimi ile 1 yıl 8 ay hapis cezası alıp tutuklu kaldığı 72 günün ardından tahliye edilen Ömer Faruk Baki (57), kararın istinafa taşınmasının ardından yeniden yargılandı. Baki, bu kez 4 yıl hapse çarptırıldı.

        DHA'nın haberine göre olay, 11 Ekim 2022'de, Turabiye Mahallesi Necat Hepkon Caddesi'nde meydana geldi. Furkan Pınar'ın sahibi olduğu pitbull cinsi 'Şila' isimli köpek, eve 10 metre mesafedeki demir kafes içindeki ahşap kulübesinde, yanıcı madde dökülerek yakıldı.

        İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü. Kafesin kapısı kapalı olduğu için dışarı çıkamayan köpek yanarak öldü. Kulübe alev alev yanarken, bazı kişiler tarafından görüntülendi. Polisin yaptığı çalışmada, yangını çıkaranın Ömer Faruk Baki olduğu tespit edildi. 13 Ekim'de gözaltına alınan ve ifadesinde suçlamaları reddeden Baki, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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        CEZASININ 1 KAT ARTILMASI İSTENDİ

        Soruşturmanın ardından Ömer Faruk Baki hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Baki'nin, Furkan Pınar'a ait köpeği kasten öldürdüğü, aynı şekilde kulübesini de yakarak hasar verip, kullanılamaz hale getirdiği belirtildi. Baki'nin 'başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkmak, tahrip etmek, yok etmek, bozmak, kullanılamaz hale getirmek veya kirletmek' suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapsi istendi. Baki'nin bu suçu yakarak, yakıcı veya patlayıcı madde kullanarak işlemesi nedeniyle verilecek cezanın 1 kat artırılması talep edildi. Baki'nin 6 yıla kadar hapisle yargılanmasının istendiği iddianame, Seferihisar 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

        'İYİ HAL' İNDİRİMİ VE TAHLİYE

        Seferihisar 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 19 Ocak 2023'te görülen davada; Baki'ye, 2 yıl hapis cezası verildi. Ardından mahkeme, sanığın duruşmadaki iyi halini gözeterek cezayı 1 yıl 8 ay hapse indirdi. 72 gün cezaevinde kalan tutuklu sanık tahliye edildi.

        İTİRAZ EDİLDİ

        Cumhuriyet savcısı ve Şila'nın sahibi, davaya müdahil olan Hayvan Hakları ve Etiği Derneği, Bursa, Antalya ve İzmir baroları ve Hayvanlara Adalet Derneği ile sanık avukatları ilk derece mahkemesinin kararına karşı istinafa başvurdu.

        Savcının istinaf gerekçesinde sanığın, sokakta yaşayan arkadaşı M.E.'ye ait eşyaları yakması sebebi ile 'mala zarar verme' suçunu işlediği, kulübede yangın oluşabileceğini öngörmesine rağmen yangını çıkardığı, Şila'nın ölümünde olası kastının bulunduğu ve bu sebeple üzerine atılı suçlardan ayrı ayrı cezalandırılması gerektiği belirtildi. İstinaf başvurusunu karara bağlayan İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi de sanık hakkında, M.E.'ye yönelik 'yakarak mala zarar verme' eylemi nedeniyle kamu davası açılması gerektiği ve bu davaların birleştirilerek yargılama yapılması gerektiğine dikkat çekti. Bu hususun eksik bırakılarak hüküm kurulduğunu belirten mahkeme, sanık hakkında 'eksik ceza tayini' gerekçesiyle hükmün bozulmasına ve dosyanın hükmü veren ilk ceza mahkemesine gönderilmesine oy birliğiyle karar verdi.

        Seferihisar 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi’ne iade edilen dosyada, dava tekrar görülmeye başlandı. Bugünkü duruşmaya tutuksuz sanık Ömer Faruk Baki katılmazken; Şila'nın sahibi Furkan Pınar, avukatı, müdahil derneklerin temsilcileri ve avukatları salonda hazır bulundu. Görülen davada sanığa Şila'nın ölümü için 2 yıl, Furkan Pınar'a ait yanan kulübe nedeniyle 'mala zarar vermekten' 1 yıl 6 ay, M.E.'ye ait eşyaları yakması nedeniyle de yine 'mala zarar vermek' suçundan 6 ay olmak üzere toplam 4 yıl hapis cezası verildi.

        Şila'nın sahibi Furkan Pınar, "Emsal bir karar çıktığı için çok mutluyum. İstediğimiz bir karar oldu. Umarım, bu tarz olaylarda öncü olur. Bu tür kişiler, bir daha hayvanlara eziyet edip öldürmez. Bu tür kararların devamlılığı olur ve bizim olayımızla sınırlı kalmaz. Bize destek olan hayvanseverlere de teşekkür ederim" dedi.

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        #haberler
        #Ömer Faruk Baki
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