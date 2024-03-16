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        Merkezefendi lider Anadolu Efes'le oynayacak

        BASKETBOLSüper Ligi'nde düşme hattından kurtulmaya çalışan Merkezefendi Belediyesi Basket yarın lider Anadolu Efes'le İstanbul'da karşılaşacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 10:54 Güncelleme: 16.03.2024 - 10:54
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        Merkezefendi lider Anadolu Efes'le oynayacak
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        BASKETBOLSüper Ligi'nde düşme hattından kurtulmaya çalışan Merkezefendi Belediyesi Basket yarın lider Anadolu Efes'le İstanbul'da karşılaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 18.00'de yapılacak. Oynadığı son 5 karşılaşmanın 4'ünü kaybeden Denizli temsilcisi 7 galibiyetle düşme hattında yer alıyor. Anadolu Efes ise 19 galibiyetle haftaya averaj farkıyla zirvede başladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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