Denizli'de su kanalına düşen kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 31 gün önce boş su kanalına düşerek yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede öldü.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 31 gün önce boş su kanalına düşerek yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede öldü.
Yaklaşık 2 metre yükseklikten düşen İsmail Kıras (40) Denizli Devlet Hastanesindeki yaşam savaşını yitirdi.
Kıras, 16 Şubat'ta Yeniköy Mahallesi'nde boş su kanalı kenarında arkadaşlarıyla sohbet ederken dengesini kaybederek kanala düşmüş, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.
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