Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti; kaza anı kamerada

DENİZLİ’nin Merkezefendi ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen Alaattin Cunkuş (59), otomobilin çarpması sonucu metrelerce savrularak hayatını kaybetti. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, bugün saat 18.30 sıralarında Karahasanlı Mahallesi Ali Marım Bulvarı'nda meydana geldi. H.Y. yönetimindeki 34 RZE 87 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Alaattin Cunkuş'a çarptı. Cunkuş, çarpmanın şiddetiyle havaya savrulup, düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde, Cunkuş’un hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü H.Y. gözaltına alınırken, Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Cunkuş’un cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kazayla ilgili soruşturma sürürken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, araç trafiğinin yoğun olduğu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Alaattin Cunkuş’a hızla gelen otomobilin çarptığı görüldü. Kazanın şiddetiyle Cunkuş’un metrelerce havaya savrulduğu da görüntülere yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.