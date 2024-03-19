Bakan Şimşek, Aydın'da iş insanları ile buluştu (2)

DENİZLİ'DEBİR DİZİ PROGRAMA KATILDI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aydın'daki programının ardından Denizli'ye geçti. Şimşek, Denizli programı kapsamında ilk olarak Vali Ömer Faruk Coşkun’u ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri’ni imzalayan Bakan Şimşek, daha sonra Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ı ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi ziyaretinin ardından 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda AK Parti seçim standını da ziyaret eden Bakan Şimşek, görevlilerle fotoğraf çektirdi. Bakan Şimşek, AK Parti Denizli İl Başkanlığı’nı da ziyaret ederek, belediye başkan adayları ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Daha sonra Bakan Şimşek, Sevindik Kapalı Pazar Yeri'nde Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği iftar programına katıldı.

'SANAYİ ALANINDA DAHA İYİYE GİTMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ'

Bakan Şimşek, iftar programında vatandaşların ramazan ayını kutlamasının ardından protokol yerine vatandaşların yanına oturdu. İftar programında konuşan Bakan Şimşek, "Denizli üreten bir şehir. Kentin sanayi alanında daha iyiye gitmesi için çalışmalar yapıyoruz. Denizli gelecekte ülkenin en büyük büyüme motorlarından biri olacak. AK Parti Büyükşehir Belediye başkan adayı Osman Zolan da yeni yatırımlarla bu konuda destek verecek" dedi.

Bakan Şimşek, iftar yemeğinden sonra Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde iş insanlarıyla bir araya gelerek, istişare toplantısını katıldı. Toplantı basına kapalı gerçekleşti.