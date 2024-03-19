Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de yaşlı kadını dolandırdıkları suçlamasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

        Denizli'nin Tavas ilçesinde kendilerini jandarma olarak tanıttıkları yaşlı kadını tutuklanacağı tehdidinde bulunarak yaklaşık 900 bin lira dolandırdıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 12:49 Güncelleme: 19.03.2024 - 12:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de yaşlı kadını dolandırdıkları suçlamasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Denizli'nin Tavas ilçesinde kendilerini jandarma olarak tanıttıkları yaşlı kadını tutuklanacağı tehdidinde bulunarak yaklaşık 900 bin lira dolandırdıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si cezaevine gönderildi.

        Horasanlı Mahallesi'nde yaşayan N.T. (80), evine gelip kendilerini jandarma olarak tanıtan 2 kişinin, Almanya'daki oğlunun tutuklandığını, evdeki ziynet eşyası ve paraları vermezse kendisinin de cezaevine gireceğini söyleyerek yaklaşık 100 bin lira nakit para ile 800 bin lira değerindeki ziynet eşyasını dolandırdıkları ihbarında bulundu.

        İhbar üzerine çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte düzenlediği operasyonla Aykut T. (31), Sezgin Ö. (28) ve B.K.A'yı (25) paralar ve ziynet eşyalarıyla birlikte kent merkezindeki bir adreste yakaladı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Aykut T. ve Sezgin Ö, tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trabzon'da korku tüneli! İşte içeride yaşananlar...
        Trabzon'da korku tüneli! İşte içeride yaşananlar...
        Trump'tan Prens Harry açıklaması: Sınır dışı edilebilir
        Trump'tan Prens Harry açıklaması: Sınır dışı edilebilir
        "F.Bahçe en iyi kararı alacaktır"
        "F.Bahçe en iyi kararı alacaktır"
        İstanbul'da taksici-yolcu kavgası
        İstanbul'da taksici-yolcu kavgası
        Sosyal medyada "ucuz mobilya" tuzağı
        Sosyal medyada "ucuz mobilya" tuzağı
        Tokyo'dan sevgilerimle
        Tokyo'dan sevgilerimle
        Kuzey Kore lideri topçu birliklerini denetledi
        Kuzey Kore lideri topçu birliklerini denetledi
        Âşıklar deniz sezonunu açtı
        Âşıklar deniz sezonunu açtı
        "Hayatları tehlikedeydi"
        "Hayatları tehlikedeydi"
        Otomobil otobüs durağına daldı! 4 can kaybı var
        Otomobil otobüs durağına daldı! 4 can kaybı var
        Putin seçim sonrası ilk kez halk karşısına çıktı
        Putin seçim sonrası ilk kez halk karşısına çıktı
        Banksy'nin yeni eseri ortaya çıktı
        Banksy'nin yeni eseri ortaya çıktı
        Savcı Özlem'in ölümüyle ilgili sıcak gelişme!
        Savcı Özlem'in ölümüyle ilgili sıcak gelişme!
        Gözler hukuk ve disiplin kurulunda!
        Gözler hukuk ve disiplin kurulunda!
        Kate Middleton'ın ilk görüntüsü
        Kate Middleton'ın ilk görüntüsü
        Fatih'in 'tılsımlı madalyon'u satışa çıkıyor
        Fatih'in 'tılsımlı madalyon'u satışa çıkıyor
        "Arkadaşımız öldürülmüş" dediler! Cinayetten tutuklandılar!
        "Arkadaşımız öldürülmüş" dediler! Cinayetten tutuklandılar!
        AK Parti suç duyurusunda bulunacak
        AK Parti suç duyurusunda bulunacak
        Hava kirliliği standardına 2023'te sadece 7 ülke ulaşabildi
        Hava kirliliği standardına 2023'te sadece 7 ülke ulaşabildi
        Kurabiye Canavarı "shrinkflasyon"a el atınca
        Kurabiye Canavarı "shrinkflasyon"a el atınca

        Benzer Haberler

        Bakan Şimşek, Aydın'da iş insanları ile buluştu (2)
        Bakan Şimşek, Aydın'da iş insanları ile buluştu (2)
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Denizli'de ziyaretlerde bulundu
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Denizli'de ziyaretlerde bulundu
        Denizlispor'da seri bitti
        Denizlispor'da seri bitti
        Denizli'de otomobilin çarptığı kişi öldü
        Denizli'de otomobilin çarptığı kişi öldü
        Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti; kaza anı kamerada
        Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti; kaza anı kamerada
        Su kanalına düşüp yaralandı, 30 gün sonra öldü
        Su kanalına düşüp yaralandı, 30 gün sonra öldü