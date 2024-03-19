Eski ABD Başkanı Trump'tan Prens Harry açıklaması: ABD'den sınır dışı edilebilir

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2020'den bu yana ABD'de yaşayan İngiltere Kralı 3. Charles'ın küçük oğlu Prens Harry'nin Amerika vize başvurusunda uyuşturucu kullandığı konusunda yalan söylemesi halinde ABD'den sınır dışı edilebileceğini söyledi.

Trump, bu akşam yayınlanacak röportajının ön izlemesinde Prens Harry'nin ABD vizesi konusuna ağırlık verdi ve şu anda Kaliforniya'da yaşayan kraliyet ailesinin özel muamele görmemesi gerektiğini söyledi.

Trump, "Uyuşturucu hakkında bir şeyler bilip bilmediklerini görmemiz gerekecek ve eğer yalan söylüyorsa uygun önlemi almaları gerekecek" dedi.

Sunucunun "Bu Amerika'da kalmamak anlamına gelebilir mi?" sorusunu yanıtlayan Trump, "Ah, bilmiyorum. Senin bana söylemen gerekecek." ifadelerini kullandı.